Sono troppi gli infortuni muscolari in Germania. Nel 2015 in media, ognuno dei 28 giocatori bavaresi è stato indisponibile per 69 giorni. E il problema non è risolto.

1 ore fa di Elmar Bergonzini

E c’è chi non mette la salute al primo posto. In Germania gli infortunati sono tanti, troppi. I dati delle ultime stagioni sono preoccupanti. Allarmanti. Significativi. Qualcosa non funziona. La Bundesliga è il campionato europeo con il maggior numero di infortuni muscolari.

A tal proposito ci sono state diverse polemiche negli ultimi anni. Quando era al Bayern Monaco Pep Guardiola in più occasioni si è presentato con soli tre giocatori in panchina. Era in conflitto con il medico sociale dei bavaresi Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt che nell’aprile del 2015 decise perfino di dimettersi insieme a tutto il suo staff. E pensare che dal 1977 lavorava ininterrottamente con il Bayern Monaco.

Il problema però non è solo relativo al club bavarese. Certo, lì negli ultimi anni si è accentuato. Questo però anche perché il Bayern Monaco nelle ultime quattro stagioni è sempre arrivato in fondo anche in Champions League (l’ha vinta nel 2013, poi tre semifinali) e perché i giocatori del club bavarese devono sopportare anche gli impegni delle rispettive nazionali.

Bayern Monaco, troppi infortuni: il Barcellona ne ha un terzo in meno

I numeri a tal proposito sono inquietanti. Ed è così da anni: sommando i giorni di indisponibilità di tutti i giocatori del Bayern Monaco nel 2014-15, per esempio, si arrivava ad un totale di 1.927 giorni di assenza. In media, ognuno dei 28 giocatori della rosa bavarese, fu indisponibile per 69 giorni. Non che fossero tutti problemi muscolari, ma erano comunque troppi. Lì si è toccato il fondo. L’anno scorso i giocatori del Bayern Monaco sono stati indisponibili per 716 giorni totali. Quelli dell’Eintracht Francoforte arrivavano a ben 1300. Meglio, ma non ancora bene.

L'accusa arriva da Thomas Mohr, preparatore atletico tedesco che attualmente lavora in Cina:

In Germania ci sono il doppio degli infortuni che ci sono in Inghilterra e Spagna. Il Barcellona è la squadra al mondo che subisce più falli e quella che fa più scatti a partita. Eppure nell'ultimo anno ha un terzo degli infortunati del Bayern Monaco.

Numeri significativi, che secondo Mohr sono dovuti alle scarse competenze mediche dei preparatori atletici tedeschi. E se anche in questa stagione la condizione fisica dei giocatori del Bayern Monaco è accettabile, bisogna anche sottolineare che sono ben 7 anni di fila che in Baviera non hanno mai avuto tutta la rosa a disposizione. Non un caso probabilmente che Guardiola sia stato eliminato tre anni su tre in semifinale di Champions League, fallendo il vero obiettivo societario. E al giorno d’oggi c’è ancora chi non mette la salute al primo posto…