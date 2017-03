La Seleccion senza il suo fuoriclasse rimedia una brutta figura a La Paz e soprattutto, perdendo 2-0, scivola al quinto posto nel girone di qualificazione mondiale.

un'ora fa di Alberto Casella

Che la trasferta boliviana potesse essere insidiosa lo si sapeva, ma che l'Argentina, pur priva di Lionel Messi, potesse uscire sconfitta anche più nettamente di quanto dica il risultato di 2-0 non era facile da immaginare. Ieri sera i giocatori boliviani, decisamente inferiori sul piano tecnico, sbucavano da tutte le parti, correndo al doppio della velocità degli argentini, anche se poi i loro due gol sono arrivati su altrettante disattenzioni della difesa di Bauza.

Il tecnico della Seleccion rimane un mistero anche per tifosi e media del suo paese. Senza Messi, squalificato per 4 giornate per le offese alla terna arbitrale del match contro il Cile, e privo di Higuain, altra squalifica, il ct albiceleste ha lasciato a casa Icardi, riesumato Pratto, reduce dalla rottura del setto nasale, e tenuto in panchina Dybala per tutta la partita e Agüero per quasi un'ora, quando ha finalmente deciso di sostituire l'inconsistente Correa.

Risultato: le uniche conclusioni di una certa pericolosità verso la porta boliviana sono arrivate da Banega e da Di Maria, i soli a salvarsi dal naufragio del galeone di Fitzcarraldo-Bauza sulla montagna di La Paz. Il dominio della Bolivia è stato netto, fa effetto dirlo, e, senza Messi a inventare qualcosa, all'Argentina è pure andata bene: nel 2009 finì 6-1, con l'Albiceleste presa a pallate per tutto il match dai giocatori di casa.

Argentina, senza Messi si fa dura

Argentina Leo-dipendente? Difficile negare quanto dicono i numeri: con Messi in campo la squadra ha conquistato 15 punti su 18 disponibili, mentre in sua assenza se ne è aggiudicati soltanto la miseria di 7 su 21. Per questo la Federazione farà ricorso contro la squalifica che, va ricordato, deve essere scontata esclusivamente in partite ufficiali.

Messi in allenamento con Lavezzi

Le speranze non sono molte ma vale la pena tentare perché, con quattro turni ancora da disputare, la classifica del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 non sorride all'Argentina. I primi quattro posti utili sono occupati da Brasile, Colombia, Uruguay e Cile, con l'Albiceleste che deve difendere il quinto posto, l'unico utile per i ripescaggi, dal ritorno di Ecuador, Perù e Paraguay.

Su Bauza l'ombra di Sampaoli

Senza Messi, l'Argentina dovrà giocare a Montevideo contro l'Uruguay e in casa contro Venezuela e Perù, mentre lo riavrà per l'ultimo e forse decisivo match del 9 ottobre, a Quito contro l'Ecuador. Intanto su Bauza si allunga sempre più l'ombra di Sampaoli.

Bauza prova a scuotere i suoi