Il fighter d'origini lettoni Misha Cirkunov chiede un match con i migliori, qualora dovesse battere Volkan Oezdemir. Parla anche di Cormier, che secondo lui vincerà.

13 ore fa di Giovanni Bongiorno

L’8 aprile vedremo finalmente il rematch titolato fra Daniel Cormier e Anthony Johnson, teatro: KeyBank Center di Buffalo, New York, in occasione di UFC 210. Cormier e Johnson si erano già incontrati nel maggio 2015, DC si era imposto per sottomissione al terzo round. I due avrebbero dovuto riaffrontarsi a UFC 206, ma DC ha subito un infortunio.

Dopo il rinvio, il match finalmente si farà e un prospetto caldo della divisione, Misha Cirkunov, è convinto che Cormier ripeterà l’impresa. Cirkunov è uno dei prospetti migliori nella categoria dei massimi-leggeri e ha ottenuto un altro contratto in UFC: il fighter d'origine lettone è sicuro di essere pronto per confrontarsi coi migliori. E sul rematch tra Cormier e Johnson:

Nel primo match avevo detto che avrebbe vinto Cormier. Il rematch sarà molto, molto interessante. Abbiamo visto tutti il primo match e credo che Johnson sia migliorato. Se sarà così, sarà molto, molto dura per Cormier vincere.

Cirkunov però ha grande rispetto dell'atleta che è Cormier, e nonostante l'infortunio pensa ancora che il campione in carica possa uscire col braccio alzato, alla fine.

Cormier sa come si fa, no? Sarà un match davvero interessante. Se dovessi scegliere un vincitore, andrei di nuovo con Cormier. Il suo wrestling dice tutto, ma sarà un match più equilibrato stavolta.

Esther Lin/MMA Fighting Daniel Cormier e Anthony Johnson faccia a faccia alla vigilia del loro primo match

UFC ha offerto un nuovo contratto a Cirkunov

Cirkunov nel rank non è molto vicino ai due contendenti, la sua scalata in UFC però ha attirato parecchi sguardi, specie quello di Rumble. Secondo Johnson, per esempio, Cirkunov è l’unico che merita la sua attenzione al di fuori di Cormier, definendolo addirittura un “gangster”. Per Cirkunov è stato un onore sentire le parole di Rumble.

Lo ringrazio molto. È incredibile sentire certe parole da un combattente di tale livello. È uno dei fighter più spaventosi della divisione, in tutte le MMA. Mette la gente KO e fa davvero paura. E questo riconoscimento da parte sua per me significa molto. Davvero molto.

Crikunov è considerato uno dei migliori prosepetti nelle 205 libbre. Nella sua carriera UFC è a quota 4 vittorie e nessuna sconfitta. Il 28 maggio affronterà il numero 8 di categoria Volkan Oezdemir, reduce da una vittoria al debutto su Ovince St-Preux.

Sono un po’ sorpreso di dover combattere con lui – ha detto Cirkunov – considerando il ranking. Ovviamente ho visto una grande performance contro OSP; St-Preux è molto duro, è arrivato ai punti con Jon Jones. Questo mostra di che livello sia Volkan [...] Questo match ha senso, il vincitore potrebbe combattere contro un top 5 senza problemi.

Cirkunov ha già un’idea per il prossimo match: Mauricio Shogun Rua.

Non so se vuole combattere con me – ha continuato Cirkunov, parlando di Rua -, sono sicuro che ci potremo accordare in futuro. Mi piacerebbe moltissimo mettere il mio nome accanto a quello di una leggenda, di un Hall of Famer, campione Pride e UFC.

L'enorme rispetto che l'atleta lettone riserva ad ogni atleta di cui si parli, sottolinea un atteggiamento molto "old school", caratterizzato dal rigore marziale e dal rispetto. In questo, forse, il trentenne, può essere considerato un atleta "vecchio stampo".

Lo conoscono tutti e vogliono vederlo combattere, voglio che tutta questa gente sappia anche chi è Misha Cirkunov, penso di essermelo guadagnato. Vedremo che succederà.