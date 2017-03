Il difensore dell'Hoffenheim ha scelto di andare a giocare con i bavaresi nonostante un'offerta particolarmente allettante dall'Inghilterra, snobbando Inter e Milan.

Un sogno, lasciato nel cassetto per realizzarne uno ancora più grande. Niklas Sule in estate lascerà l’Hoffenheim per andare al Bayern Monaco. I bavaresi per averlo hanno speso 20 milioni. Su di lui però c’erano anche altri club, fra i quali il Chelsea.

Proprio qui sta la grande sorpresa, perché Sule non ha mai nascosto di essere una grande fan della Premier League. Il suo sogno è sempre stato quello di giocare lì. Di recente aveva stilato la classifica dei migliori campionati europei, e aveva messo la Premier prima della Bundesliga.

Eppure quando alla sua porta hanno bussato la capolista della Bundesliga e quella della Premier League, non due squadre a caso, lui ha aperto al Bayern Monaco, snobbando il Chelsea. La sua decisione è stata rapidissima e già in autunno è arrivata l’ufficiltà: Sule la prossima stagione indosserà la maglia rossa del Bayern Monaco.

Intervistato dal quotidiano bavarese TZ, Sule, che era finito anche nel mirino di Milan e Inter, ha spiegato il perché della sua decisione:

Le offerte di Bayern Monaco e Chelsea sono arrivate insieme. Era un grande onore per me che la capolista della Premier mostrasse interesse. Ho preso una decisione di pancia e ho deciso di restare al Bayern Monaco, in Germania. Qui sono al top Non c'è nulla di meglio al mondo.

Nemmeno il suo campionato preferito è riuscito a dissuaderlo. E il Chelsea è rimasto a bocca asciutta. Anche perché il Bayern Monaco per prenderlo si è davvero dovuto sforzare pochissimo:

Non ho nemmeno parlato con Ancelotti, il mister non mi ha dovuto convincere. Ho parlato con Rummenigge e Retschke, e ho capito presto che sarei andato lì.

Con la concorrenza di Hummels, Boateng e Javi Martinez molti al suo posto sarebbero stati preoccupati, ma Niklas è sereno:

Il Bayern ha 50 partite l'anno e solo 20 giocatori in rosa. Non mi prendono certo per gonfiare palloni.

