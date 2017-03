Troppe invasioni di campo e moti sugli spalti nell'amichevole parigina fra le due nazionali africane. L'arbitro manda tutti gli spogliatoi a due minuti dalla fine.

un'ora fa di Alberto Casella

Mancavano solo due minuti alla fine dell'incontro ma Tony Chapron non ce la faceva più. Secondo l'arbitro francese mancavano le condizioni di sicurezza per portare a termine il match amichevole tra Senegal e Costa d'Avorio che si stava svolgendo nello stadio di Charlety a sud di Parigi.

Senegal-Costa d'Avorio: l'arbitro manda tutti negli spogliatoi

C'era stata una prima invasione di campo a cavallo fra il primo e il secondo tempo, poi una serie di tentativi di alcuni tifosi che avevano provato a entrare senza biglietto avevano creato scompiglio fin sul terreno di gioco. Ma quando, al minuto 88, diverse persone hanno forzato il cordone di sicurezza degli steward e hanno invaso il prato arrivando anche a placcare qualche giocatore prima di essere fermati, monsieur Chapron ha detto basta e ha ordinato la ritirata. Partita sospesa e tutti gli spogliatoi.

L'atalantino Kessié in fuga verso gli spogliatoi

Il precedente tra Senegal e Costa d'Avorio

Al momento della sospensione il risultato era stato fissato sull'1-1 dalle reti di Sadio Mané e di Gohi Bi. In campo, fra gli altri, Zaha, Bailly, Gueye, oltre al laziale Keita e all'atalantino Kessié. Non è la prima volta che una partita tra Senegal v Costa d'Avorio viene sospesa per le intemperanze del pubblico. Nel 2012, in un match per i payoff di qualificazione alla Coppa d'Africa, era andata anche peggio, con i tifosi senegalesi che avevano lanciato dei razzi direttamente in campo.