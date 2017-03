André Schurrle è finalmente di nuovo in un ottimo stato di forma. Merito dei semi di chia e delle bacche acai di cui si nutre e che gli ha consigliato la fidanzata.

15 ore fa di Elmar Bergonzini

Due gol e un assist. Non capita tutti i giorni. Vero che contro l’Azerbaigian è più facile, ma comunque ci è riuscito solo lui. André Schurrle è tornato. L’acquisto più costoso della storia del Borussia Dortmund sta finalmente ritrovando la forma.

Si potrebbe pensare che è azzardato dirlo solo per la partita che la Germania ha vinto contro l’Azerbaigian nella qualificazione ai mondiali, ma Schurrle è comunque sicuro di aver finalmente superato il proprio periodo negativo.

In Bundesliga Schurrle in questa stagione ha segnato appena due gol, entrambi però sono arrivati nel 2017. Anche questo può essere significativo. Perché André con l’anno nuovo ha deciso di cambiare regime alimentare. E sembra funzionare. Lui si sente più in forma, e i risultati sono dalla sua.

Schurrle è rinato: merito della dieta

Lavorando col proprio corpo, Schurrle ha voluto provare a prendere l’energia giusta da nuovi alimenti. Mangia infatti i semi di chia e le bacche acai. I semi di chia, che crescono spontaneamente in Messico e Bolivia, sono pieni di calcio e di acidi grassi essenziali quali omega 3 e omega 6. Le bacche di acai sono invece imparentate con i mirtilli. Sono piccoli frutti di colore blu originari della foresta pluviale sudamericana. Trattasi di antiossidanti considerati utili per proteggere il cuore e l’apparato cardiocircolatorio.

André Schurrle esulta dopo un gol

Non è usuale nutrirsi di cibi del genere, e infatti Schurrle non ci è arrivato a caso:

Da inizio anno mangio in maniera più consapevole e sana. È stata Anna, la mia fidanzata, a sensibilizzarmi sull'argomento.

E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Due gol in Bundesliga nei primi tre mesi del 2017, zero da agosto a dicembre. E ora la partita con l’Azerbaigian. Altri due gol e un assist. Non capita tutti i giorni. E a Schurrle non succedeva da troppo tempo.