Nel 2016 in Slovenia, settantadue riders hanno gareggiato nella Red Bull No Paws Down, la gara di downhill per skaters più veloce che si sia mai corsa al mondo.

7 ore fa di Angelo Cavaliere

Più che semplicemente veloce, il Red Bull No Paws Down è una gara che si può definire senza freni. Nel 2016, per la seconda edizione della gara di downhill per skaters più veloce del mondo, sono stati 72 i riders provenienti da ogni angolo del pianeta a raggiungere Osilnica, in Slovenia. 4 chilometri di strade, con ben 18 curve a gomito e una pendenza del 14% che permette di raggiungere gli 85 chilometri orari. Solo in 4 però, sono riusciti a raggiungere la finale: Ian Freire dal Brasile, Nico Gallman dalla Svizzera, Ryka Mohammadian dagli Stati Uniti e l'italiano Patrick Lombardi. Proprio lui è riuscito a battere i suoi rivali e classificarsi al primo posto.

