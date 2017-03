Rampage fa mea culpa, pentendosi di aver intrapreso la carriera da fighter di MMA. I troppi sacrifici lo hanno infatti allontanato parecchio dalla famiglia.

35 minuti fa di Massimiliano Rincione

Dare e togliere. Questo eterno binomio è da sempre una costante nella vita di ogni essere umano, che ne ha potuto constatare la veridicità in svariati ambiti del proprio viaggio personale. Per estensione, non è difficile verificarne la presenza anche in ambiti personali, affettivi e professionali. Un determinato vantaggio porta quasi sempre ad uno scompenso da qualche altra parte, che tangerà direttamente o indirettamente una o più persone. Se volete un esempio più rappresentativo, siamo pronti a prospettarvene uno: prendete Quinton Rampage Jackson, leggenda delle MMA moderne ed ex campione dei massimi-leggeri UFC.

Un veterano del Pride, uno dei fighter più iconici delle arti marziali miste attuali. Ecco, come reagireste se vi dicessimo che lui stesso ha dichiarato di essersi pentito di aver intrapreso la carriera da combattente professionista? Sì, lo ha detto sul serio. Nulla però a che vedere con i risultati conquistati, che sono stati d'altissimo livello. Niente che riguardi neanche una sua parabola discendente: Rampage è infatti in striscia positiva da cinque incontri, nonostante le trentotto primavere comincino a farsi sentire. Il problema di fondo sarebbe strettamente personale: se da un lato infatti le MMA gli hanno consentito di conquistare soldi, fama e successo - oltre che un ingresso dalla porta principale nel mondo del cinema e del wrestilng -, dall'altro gli sono costate parecchi momenti lontano dalla famiglia, che ha vissuto la sua assenza in maniera costante.

Genitori, fratelli, sorelle e cugini a cui è mancata la presenza dell'uomo Quinton, mentre l'atleta spadroneggiava fiero all'interno degli ottagoni e dei ring più famosi al mondo. Ecco che qui il dare e togliere passa da semplice metafora a realtà cruda e tangibile. Il successo può essere visto come una bellissima spiaggia felice, pronta però a divenire un inferno paludoso non appena le sue acque cominciano a trascinare lontano dagli affetti i protagonisti di una ribalta sociale e mediatica repentina. Certo è che un esame di coscienza simile, da parte di un grandissimo quale Jackson, sarebbe stato impronosticabile: alzi la mano infatti chi sospettava un malessere di questo tipo da parte del più famoso ululatore della gabbia ad otto angoli.

Il pentimento e le MMA

Teatro della clamorosa ammissione sono stati gli studi di ESPN, all'interno dei quali Rampage Jackson ha svelato tutto il malessere che lo ha corroso dentro nel corso degli anni passati lontano dagli affetti, in favore di un costante allenamento in terra californiana, a diversi chilometri di distanza dalla propria famiglia.

Il mio più grande rimpianto? Quello di esser diventato un fighter di MMA. Sia chiaro, sono grato ad un mondo che mi ha regalato tanto tra fama e soldi, ma mi ha tolto nel contempo la possibilità di vivermi la famiglia. Mi sento un po' come se li avessi persi: i miei genitori, ad esempio, continuano ad invecchiare mentre io sto qui, in California. Certo, ho con me i miei figli, la mia vita, ma mi mancano i miei cugini, i miei fratelli, le mie sorelle. Non li vedo, è come se neanche li conoscessi. Diventare un fighter professionista era il mio sogno, ma guardando al passato mi son reso conto di come, se potessi tornare indietro, probabilmente sceglierei un'altra strada.

Fine della corsa, Rampage

Un po' malignamente, forse, potremmo già dire come il tempo per raggiungere la propria famiglia sia ormai alle porte per Rampage. In un'età sempre più vicina ai quaranta infatti Jackson sa di avere ancora pochi match a separarlo dal ritiro, che sarà inevitabile - verosimilmente - entro la fine del 2018, volendo essere di manica larga. Sta di fatto però che la testimonianza di un veterano come lui può far riflettere parecchi, tra giovani e non, intenzionati ad abbracciare un mondo per nulla rosa e fiori come quello delle MMA.