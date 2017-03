Mille emozioni al Dos Barreiros di Funchal, città natale di Cristiano Ronaldo. La doppietta di Claesson e l'autogol di Cancelo ribaltano i gol di CR7 e l'autorete di Granqvist. .

0 condivisioni 0 stelle

33 minuti fa di Vinicio Marchetti

Nella serata delle amichevoli di lusso come Francia-Spagna e Olanda-Italia, anche Portogallo-Svezia è riuscita catturare l'attenzione. I padroni di casa si portano in vantaggio con Cristiano Ronaldo (sono 71 reti in Nazionale), assoluto protagonista della serata. Si giocava al Dos Barreiros di Funchal, sua città natale. Da queste parti è una sorta di divinità. La stella del Real Madrid mette lo zampino anche nel gol del raddoppio: serve Gelson Martins in area, poi il cross è deviato goffamente in porta da Granqvist. Al termine della prima frazione, il risultato sembra già segnato, ma nel secondo tempo gli svedesi scendono in campo con gli occhi della tigre. Claesson timbra il cartellino due volte e riporta in parità le sorti dell’incontro. All’ultimo dei tre minuti di recupero, è Cancelo a segnare nella porta sbagliata e a regalare la vittoria di lusso alla Svezia contro i campioni d’Europa in carica.

Portogallo-Svezia la sblocca Cristiano Ronaldo

Portogallo v Svezia, il racconto della partita

Al 6' destro potente dalla lunga distanza di Sanches: la sfera segue una traiettoria imprevedibile che termina di poco a lato. Al 9' Claesson serve a rimorchio Sebastian Larsson, il destro di prima intenzione del centrocampista termina alto sopra la traversa. Il match si sblocca al 18' e, ad aprire le danze per il Portogallo, è l’uomo più atteso, il padrone di casa: traversone con l’esterno di Gelson, Cristiano Ronaldo brucia sul tempo Krafth e trafigge Johnsson con un perfetto destro al volo. Il capitano portoghese festeggia come meglio non potrebbe l'apertura del "Cristiano Ronaldo Airport", lo scalo dell'arcipelago al largo del Marocco che ha dato i natali al quattro volte Pallone d'Oro. Al 23' occasionissima per la Svezia: traversone basso di Krafth per Nyman che, a tu per tu con Marafona, calcia clamorosamente alto. Al 25', Ronaldo ci riprova, sempre al volo, la conclusione di CR7 è sporcata da un avversario e sfiora la traversa. Al 34', il Portogallo raddoppia: Cristiano Ronaldo cerca e trova Gelson al centro dell'area di rigore, l’esterno tenta un cross che Granqvist devia involontariamente nella propria porta.

Match indimenticabile tra Portogallo e Svezia

Gli svedesi ribalta il match

Al 50', conclusione potente di Larsson su calcio da fermo, Marafona mette a lato. Al 57' la Svezia accorcia le distanze: Thelin calcia a giro da posizione defilata, Marafona respinge la conclusione sui piedi di Nyman, che tocca per Claesson, l’esterno mette dentro da due passi. Claesson non è sazio e, al 76', pareggia per la Svezia: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il numero 6 anticipa Semedo sul primo palo e supera un Marafona non esente da colpe. Il match si decide al 93': Hult sbuca alle spalle di Quaresma e Semedo e mette in mezzo, il suo traversone e deviato nella propria porta da Cancelo. Non c'è più tempo. La Svezia batte il Portogallo 3-2.