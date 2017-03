CR7 torna nella sua città natale: all'Estádio dos Barreiros si terrà l'amichevole tra i campioni d'Europa e la nazionale scandinava. Diretta su FOX Sports alle 20.45

1 ore fa di Daniele Rocca

Archiviate le partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali, Portogallo e Svezia possono godersi l'impegno amichevole in programma questa sera all'Estádio dos Barreiros di Funchal. La città natale di Cristiano Ronaldo è pronta ad ospitare il match tra le due squadre, con gli scandinavi in cerca di vendetta. Diretta alle 20.45 su FOX Sports.

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale al 2013, durante la fase di qualificazione a Brasile 2014. Nel doppio confronto furono i lusitani a spuntarla, con CR7 assoluto protagonista: la sua firma su tutti e quattro i gol (1-0 e 2-3).

Non sarà facile battere gli uomini di Fernando Santos, che nove mesi fa si sono laureati campioni d'Europa. E che per l'occasione hanno portato con sé il trofeo alzato al cielo da Cristiano Ronaldo nella notte allo Stade de France. L'ultima vittoria della Svezia sul Portogallo risale all'11 novembre del 1984.

L'arrivo del Portogallo a Madeira con la coppa vinta a Euro 2016

Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo

Si riparte da lui. E dal suo record: 70 gol in Nazionale. Numeri impressionanti, i soliti per un fuoriclasse come CR7. Che nell'ultima partita - quella contro l'Ungheria - ha trascinato il Portogallo con una doppietta. Tre punti importanti che consentono ai ragazzi di Santos di mantenere il secondo posto del Gruppo B.

L'esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il 70esimo gol in Nazionale

Dopo il passaggio a vuoto contro la Svizzera nella prima partita del girone, i lusitani hanno vinto le altre quattro giocate. Il prossimo impegno ufficiale è programmato per il 6 giugno, in Lettonia. All'andata il match si è concluso per 4-1 in favore di Cristiano Ronaldo e compagni.

La Svezia senza Ibrahimovic

Più che dignitoso il percorso della squadra di Andersson durante la fase di qualificazione ai Mondiali del 2018. Il secondo posto del Gruppo A è frutto di 3 vittorie, un pareggio (contro l'Olanda) e l'unica sconfitta (di misura) è arrivata contro la capolista Francia.

L'allenamento della Svezia a Medeira

Non è stato affatto facile per il ct svedese rianimare il gruppo dopo l'addio di Ibrahimovic. Un evento che ha scosso l'ambiente, ma il tecnico è stato bravo a giocare sulla psicologia dei suoi giocatori. A cominciare dai volti noti della Serie A come l'ex Cagliari Ekdal o il genoano Hiljemark. Per non parlare di John Guidetti, che quest'anno sta trovando continuità al Celta Vigo. Ma l'uomo del momento è Emil Forsberg: decisiva la doppietta del calciatore del Lipsia contro la Bielorussia.

Probabili formazioni

Santos conferma il 4-3-3 visto contro l'Ungheria, ma cambia entrambi i terzini: fuori Cedric e Guerreiro, dentro Cancelo e Antunes. Carvalho regista, ai suoi lati Gomes e Moutinho. Cristiano Ronaldo ritrova la sua città e partirà titolare, con André Silva e Quaresma a completare il tridente. Solo panchina per Joao Mario. Risponde la Svezia con un 4-4-2 molto equilibrato. C'è interesse per il duello Lindelof-CR7, mentre a Hiljemark spetterà il compito di supportate Guidetti e Forsberg in fase offensiva.

Dia de jogo! / Matchday!

⚽ Portugal 🇵🇹 x 🇸🇪 Suécia

📍 Estádio do Club Sport Marítimo

🕘 19.45h.

📽 @tvi pic.twitter.com/LpZTIhxatJ — Portugal (@selecaoportugal) March 28, 2017

PORTOGALLO (4-3-3): Patricio; Cancelo, Fonte, Pepe, Antunes; Gomes, Carvalho, Moutinho; Quaresma, Silva, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Agustinsson; Durman, Johansson, Ekdal, Hiljemark; Guidetti, Forsberg. Allenatore: Janne Andersson.

L'aeroporto di CR7

Intanto l'aeroporto di Madeira cambia nome: i passeggeri e i turisti che atterreranno nella città portoghese potranno infatti dire di essere sbarcati al 'Cristiano Ronaldo Airport'. Un omaggio alla carriera del fenomeno del Real Madrid. Sarà inaugurato ufficialmente domani.

L'aeroporto di Madeira cambierà nome in Cristiano Ronaldo Airport

Accanto al nuovo nome, anche il bel faccione di CR7. Ma non tutti in patria sono d'accordo con il cambiamento. Sono state infatti raccolte migliaia di firme dai cittadini per chiedere al parlamento di revocare l'iniziativa. E chissà cosa penseranno quando vedranno la statua di bronzo a grandezza naturale all'interno del museo dedicato al calciatore.