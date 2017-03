A Mundo Deportivo l'asso brasiliano si dice felice al Barcellona e sicuro che Messi rimarrà: "Lui è il Barça. Un giocatore che vorrei con noi? Coutinho".

È un Neymar a ruota libera quello che parla in un'intervista a Mundo Deportivo, felice al Barcellona e soprattutto molto carico, perché si rende conto che a 25 anni sta attraversando uno dei momenti migliori della sua intera carriera e vede un roseo futuro calcistico davanti a sé.

Roseo, naturalmente, come prospettive, ma sicuramente blaugrana come colori sociali, dopo che la scorsa estate ha rinnovato fino al 2021 il suo contratto con il club catalano rifiutando anche offerte più sostanziose come quella del Paris Saint-Germain:

Giocare nel Barcellona era il mio sogno fin da bambino, ora sto vivendo il mio sogno.

In meno di quattro anni al Barcellona Neymar ha già vinto 8 trofei riuscendo anche a centrare l'ultimo triplete, quello del 2015, e confessa di sperare nello storico bis personale dopo l'incredibile remuntada di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una prestazione nella quale lui si è rivelato trascinatore fondamentale, con un gol e un rigore negli ultimi minuti, coronati poi dal gol di Sergi Roberto.

Ma Barcellona fa sempre rima con Messi e Neymar non ha dubbi sul fatto che Leo rinnoverà a breve:

Messi rimane di sicuro: lui è il Barcellona.

Neymar e Messi festeggiano l'approdo ai quarti di Champions League del Barcellona

E se a fine stagione Luis Enrique dirà addio al Barcellona,Neymar guarda comunque avanti, e alla domanda su chi vorrebbe in squadra dalla prossima stagione prossimo non esita:

Sicuramente Coutinho. Lo conosco bene: sarebbe un grande acquisto per il Barcellona!