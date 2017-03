Viaggiare 11 mila chilometri per raggiungere Atacama e lanciarsi giù dalla montagna con la bici raggiungendo i 167 km/h. Max Stöckl può dire di averlo fatto.

8 ore fa di Angelo Cavaliere

Ci sono imprese che solo in pochi possono compiere: ci vuole troppa pazzia, troppo coraggio e troppa forza di volontà.

Max Stöckl è uno esperto di queste avventure e il modo in cui nel 2016 ha realizzato il nuovo record mondiale di downhill con una mountain bike su ghiaia, è a dir poco un concentrato di questi tre elementi.

Il 42enne austriaco ha raggiunto la regione di Atacama, per salire in cima alla famosa montagna e poi lanciarsi giù con la sua bici, raggiungendo l'assurda velocità di 167 chilometri orari.

Come ci mostra il video, per sostenere la prova Max Stöckl ha dovuto indossare una tuta che sembra il prodotto perfetto della scienza per sfruttare al massimo l'aerodinamicità.