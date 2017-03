Il Sun ha pubblicato un'anteprima del kit di maglie dei Blues per la prossima stagione: saranno le prime del ricco accordo con la Nike.

di Alberto Casella

Aveva fatto molto rumore, nell'ottobre scorso, l'accordo miliardario fra il Chelsea e la Nike. Talmente vantaggioso che il club di Abramovich non aveva esitato a mandare in fumo quello che aveva in essere per altri sette anni con Adidas. Difficile, in effetti, dire di no a una proposta da circa 70 milioni di euro a stagione che, in 15 anni di validità, porterà nelle casse della società oltre un miliardo di euro.

La multinazionale americana, per nulla spaventata dalla scorsa deludente stagione della squadra londinese griffata Mourinho-Hiddink, aveva offerto al magnate russo esattamente il doppio di quanto percepiva dal precedente accordo. Affare fatto e ricca penale pagata senza troppi rimpianti: rimaneva comunque qualche centinaio di milioni in più da investire nel calciomercato.

Il contratto firmato con la Nike aveva permesso al Chelsea di avvicinarsi al Manchester United nella classifica dei club più pagati dallo sponsor tecnico. Il club guidato da Woodward, infatti, è in testa alla speciale graduatoria con circa 85 milioni di euro che la Adidas gli garantisce con un accordo decennale.

Chelsea: il nuovo kit di maglie

Dopo qualche mese, intanto, sono arrivate le prime anticipazioni del kit 2017-18 che Nike ha preparato per il Chelsea. La prima maglia ricalca ovviamente quella classica di colore blue-Chelsea, la seconda è bianca, mentre la terza appare grigio antracite con riporti arancio. Ma l'aspetto che sta già facendo discutere i tifosi sui social è la trama di fondo che secondo alcuni ricorda dei diamanti, secondo altri la rete della porta.

Il nuovo kit di maglie del Chelsea 2017-18

I tifosi sono preoccupati

Il problema è che, diamanti o rete che siano, il nuovo kit riporta alla mente dei tifosi la maglia della stagione 1987-88, al termine della quale i Blues, sconfitti in modo poco onorevole nei playout dal Middlesbrough, retrocessero in Second Division. Fu, quella, l'ultimo scivolone del Chelsea che di lì a poco aprì il suo ciclo vincente, ma i sostenitori - che allora invasero ferociti Stamford Bridge - la ricordano ancora come una pagina poco gloriosa. Il nuovo sponsor avrà forse voluto esorcizzare il passato, ma intanto Antonio Conte tocca ferro.