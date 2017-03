I bavaresi si affidano alla storia per la maglia del futuro: verrà rispolverata la maglia degli anni 70 quando Beckenbauer e Gerd Muller vinsero tre Coppe Campioni.

Una maglia è per sempre. Per un tifoso è così. Tutti si legano idealmente a quella della propria squadra del cuore. Molti però ne scelgono una in particolare. Di un anno specifico, di una stagione specifica. Perfino di una gara specifica.

Una maglia che sia ricca di significati. Che rappresenti in qualche modo la storia del club, che la riassuma. Pur avendo vinto tantissimo perfino i tifosi del Bayern Monaco hanno una maglia preferita. Quella del periodo migliore della società.

A inizio degli anni 70' il Bayern Monaco fu la prima squadra tedesca in grado di vincere tre volte in fila la Bundesliga (dal 1972 al 1974) e successivamente anche tre volte di fila la Coppa Campioni (dal 1974 al 1976). Prima dei bavaresi un ciclo così lungo di vittorie internazionali lo avevano avuto solo Real Madrid e Ajax, dopo non ce l’ha più fatta nessuno.

Bayern Monaco, ecco la nuova maglia

Stando alle indiscrezioni di Footyheadlines il Bayern Monaco vuole stuzzicare i propri tifosi rispolverando, per la prossima stagione, proprio quella storica maglia. La divisa in realtà verrà presentata solo a maggio, ma da questa mattina cominciano a circolare alcune indiscrezioni chiare a riguardo. In quel Bayern Monaco giocavano calciatori che hanno fatto la storia del club e del calcio tedesco quali Franz Beckenbauer, Gerd Müller, il portiere Sepp Maier, Paul Breitner. In panchina c’era Udo Lattek, l’allenatore più vincente della storia del calcio tedesco. Da non sottovalutare il fatto che in quella squadra giocasse anche Uli Hoeness, attuale presidente del club. Possibile che sia stato proprio lui a voler rispolverare la maglia che in Baviera è sinonimo di gloria, stuzzicato anche dalla presenza in panchina di Carlo Ancelotti che, si sa, ha un debole per la Champions League.

Quelle strisce verticali con bande rosse larghe e bianche molto più strette, oltre a quel colletto bianco, stimolano già la fantasia dei tifosi del Bayern Monaco. Oliver Brüggen, portavoce dell’Adidas, ha però frenato:

Non siamo soliti rispondere alle voci che circolano. Per quel che riguarda il design della nuova maglia non diremo nulla fino alla presentazione di maggio.

A Monaco però sperano che le indiscrezioni vengano confermate. Una maglia è per sempre. Per un tifoso è così.