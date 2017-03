Secondo le ultime voci, Electronic Arts starebbe pensando di mettere Cristiano Ronaldo sulla copertina di FIFA 18. Il candidato numero 1 resta al momento Dele Alli.

Andrea Raffaele Caracciolo

Electronic Arts è pronta a replicare alla Konami. Se PES2017 ha visto Lionel Messi sulla copertina del gioco, ora è EA a rispondere con la stessa moneta: gli ultimi rumors vorrebbero infatti Cristiano Ronaldo, simbolo per diversi anni di PES, come nuovo uomo copertina di FIFA18, succedendo quindi a Marco Reus. Una voce che però non ha ancora trovato conferma.

Per il momento il giocatore più accreditato ad essere sulle copertine del gioco di EA sarebbe Dele Alli, stellina del Tottenham seguito da tutti i top club europei, soprattutto il Real Madrid che pare pronto a sferrare l'attacco nel calciomercato estivo. L'expoit di quest'anno - già 17 gol in 39 presenze - lo ha consacrato come uno dei talenti migliori al mondo e sembra abbia convinto EA a puntare su di lui.

Dele Alli, possibile uomo copertina di FIFA 18

FIFA 18, ultime indiscrezioni e novità

Per chi non vede l'ora di provare FIFA 18 ci sono delle novità: il gioco infatti potrà essere provato in anteprima in due occasioni specifiche. La prima riguarda una fase di playtesting che si terrà a Guildford (Inghilterra) dal 10 al 14 aprile, alla quale potranno partecipare pochi fortunati utenti. I partecipanti potranno provare alcuni giochi di EA a loro scelta, tra cui anche FIFA 18.

La seconda è l'evento annuale del Gamescon, che anche quest'anno si terrà in Polonia. L'appuntamento sarà dal 22 al 26 agosto, con i biglietti che saranno messi in vendita proprio in questi giorni. Per quanto riguarda l'uscita della demo bisognerà aspettare ancora un po', mentre per l'uscita ufficiale sembra quasi sicura come data quella del 23 settembre.

La Super League Cinese sbarca su FIFA 18

Per quanto riguarda le altre novità, si vocifera che in FIFA 18 verrà aggiunto il campionato cinese. Tante ormai le stelle che sono volate in cina - da Hulk a Tevez e Oscar -, Electronic Arts non poteva restare indifferente: ecco quindi che buona parte della Super League potrà essere usata dai giocatori. Dovrebbe essere introdotto anche un nuovo sistema per governare le condizioni metereologiche, mentre sarà confermata la modalità storia "The Journey".