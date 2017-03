L'appuntamento è per il prossimo 28 aprile, a Beirut, in Libano: il nuovo ambasciatore blaugrana ha confermato la sua presenza tramite un post su Instagram.

89 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Daniele Rocca

La Liga entra nel vivo. Mancano dieci partite alla fine del campionato spagnolo, compreso il Clasico di ritorno tra Real Madrid e Barcellona. Oltre ai due punti di vantaggio in classifica, la squadra di Zidane deve anche recuperare una partita. Ecco perché il match del 23 aprile al Bernabeu sarà decisivo per l'esito finale.

Ma dopo il dovere, c'è tempo anche per il piacere. Il piacere di rivedere in campo le leggende di Barcellona e Real Madrid. Quando? Venerdì 28 aprile a Beirut, in Libano. Ad annunciare l'incontro amichevole tra le vecchie glorie delle due squadre è stato Ronaldinho: l'attuale ambasciatore blaugrana ha pubblicato una foto sui social per fissare l'appuntamento.

Hello Lebanon! Hey football fans! I will be in Beirut for El clasico on April 28! you be there too! save the date & book your seat NOW! 🇱🇧🇱🇧 pic.twitter.com/1xZZ9wuPaI — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) March 27, 2017

Clasico, Barcellona vs Real Madrid

Barcellona v Real Madrid è una partita che affascina tutti gli appassionati di calcio, ancor di più i tifosi delle due squadre. Che potranno rivedere i propri idoli in campo, nella sfida più infuocata di Spagna. In questo però Clasico non ci saranno pressioni, né i tre punti in palio.

I due capitani storici di Barcellona e Real Madrid: Puyol e Raul

Sarà una gara d'esibizione, quasi una sfilata di vecchi campioni che ancora vogliono mettersi in gioco. Ritirare fuori dal cassetto qualche colpo a effetto. Iniziano già a circolare i primi nomi dei possibili partecipanti: da una parte Puyol, Henry, Xavi, Abidal. Dall'altra Raul, Beckham, Salgado, Roberto Carlos. E poi c'è Ronaldinho.

Ronaldinho is back

Il Gaucho vestirà nuovamente la maglia blaugrana. Dopo i 5 anni al Barcellona, Dinho è passato al Milan prima di fare ritorno in Brasile: Flamengo e Atletico Mineiro. Poi la parentesi in Messico al Queretaro. Infine l'esperienza con la Fluminense. Dal calcio giocato a un ruolo di rappresentanza. La società catalana lo ha ingaggiato come ambasciatore del club. Ma non c'è Clasico senza Ronaldinho in campo. Ecco perché tra un mese esatto, il numero 10 ritroverà il prato verde. E sarà di nuovo magia.