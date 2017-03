Sarà l'attuale ds del Siviglia il nuovo direttore sportivo della Roma. Pronto a portare con se due vecchie conoscenze.

1 ore fa di Andrea Raffaele Caracciolo

Manca l'ufficialità, ma salvo colpi di scena il prossimo direttore sportivo della Roma sarà Ramon Rodriguez Verdejo detto Monchi, attuale ds del Siviglia. Il nome dello spagnolo circola con insistenza da mesi e nella giornata di ieri è arrivata la svolta per un suo approdo in giallorosso. A Londra infatti è andato in scena un meeting tra Monchi e la dirigenza della Roma al completo: con il presidente James Pallotta c'erano anche i suoi uomini di fiducia, da Franco Baldini a Mauro Baldissoni, fino all'ad Gandini e l'attuale ds Massara, che dovrebbe restare comunque come spalla dell'iberico.

In questo incontro sono stati sistemati gli ultimi dettagli per il contratto che dovrebbe legare lo spagnolo alla Roma per i prossimi tre anni. Per strapparlo al Siviglia - società con la quale ha ancora un contratto fino al 2020 - la dirigenza giallorossa non dovrebbe pagare neanche la clausola di rescissione di 5 milioni di euro, merito degli ottimi rapporti che intercorrono tra i due club. Assieme a Monchi arriveranno anche Oscar Arias e Miguel Angel Gomez, suoi fidati collaboratori.

Dal 2000 dirigente del Siviglia, sarà la sua prima esperienza all'estero. Lascia una tifoseria e una piazza che gli deve tanto e si è innamorata di lui per le grandissime plusvalenze (da Sergio Ramos fino a Dani Alves e Kondogbia) ma soprattutto i tanti trofei arrivati sotto la sua gestione, su tutti le cinque Europa League.

Calciomercato Roma, Monchi già a lavoro

Ora si metterà subito a lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo nodo cruciale da sciogliere è quello legato all'allenatore: Luciano Spalletti non ha ancora comunicato alla dirigenza se continuerà o meno la sua avventura sulla panchina della Roma. Se dovesse andare via, il primo nome sulla lista del nuovo ds sarebbe quello di Unai Emery: il tecnico spagnolo, ora al PSG, ha già lavorato con Monchi a Siviglia e dopo la cocente eliminazione in Champions League contro il Barcellona potrebbe decidere di cambiare aria. In caso sfumasse la pista Emery, altri due nomi in lista sono quelli di Pochettino e Sampaoli.

Unai Emery potrebbe arrivare a Roma insieme a Monchi

Per quanto riguarda il calciomercato dei giocatori, Monchi vorrebbe portare in giallorosso uno dei suoi tanti pupilli: Jesus Navas. L'esterno del Manchester City - in scadenza di contratto a giugno - fu venduto a peso d'oro dal Siviglia. Lo spagnolo non dovrebbe rinnovare, i giallorossi sono pronti a fare un'offerta importante per convincerlo. Sempre in entrata si dovrà lavorare in difesa vista la probabile partenza di Manolas e quella certa di Vermaelen. I nomi caldi sono due: il brasiliano Rodrigo Caio, fresco di rinnovo con il San Paolo e cercato anche dalla Lazio, e il francese Clement Lenglet, quest'ultimo portato proprio da Monchi dal Nancy al Siviglia lo scorso gennaio.

Jesus Navas, Manchester City

Infine, c'è da fare i conti con i rinnovi di contratto. Monchi dovrà blindare Strootman e Nainggolan, richiesti da mezza Europa. I due hanno già fatto capire più volte di voler restare a Roma, c'è però da ridiscutere gli accordi economici. Più difficile il rinnovo di Manolas che sembra sul piede di partenza, mentre sembra fatta per quello di De Rossi: per l'ormai capitano giallorosso un contratto biennale con stipendio più che dimezzato (da 6 a 2,5 milioni l'anno). C'è molto lavoro per il nuovo ds della Roma. L'era Monchi sta per cominciare.