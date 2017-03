I bianconeri vogliono piazzare un altro super colpo nella prossima sessione di calciomercato: l'anno scorso Higuain, stavolta l'obiettivo è Verratti.

922 condivisioni 4 stelle

2 ore fa di Andrea Centogambe

Un destino che sembra scritto. Prima o poi Marco Verratti vestirà la maglia della Juventus. Lo spera con tutto il cuore il centrocampista classe '92, fin da bambino grande tifoso bianconero. Ne è sicuro il presidente del Pescara Sebastiani, che nell'estate del 2012 lo ha venduto al Paris Saint-Germain per 13 milioni di euro. All'ombra della Torre Eiffel Marco è cresciuto, s'è fatto uomo, è diventato un leader e si è preso la Nazionale. Ora sta bene ed è grato al club transalpino per aver puntato su di lui quando altre società hanno mollato la presa.

Il riferimento è proprio alla Juventus che nel 2012 tentò un primo approccio già nella sessione invernale di calciomercato. La Vecchia Signora propose uno scambio di comproprietà: Immobile per Verratti. La fumata bianca non arrivò. Stesso epilogo in estate, quando l'affare saltò definitivamente anche per una questione di soldi. Alla fine Marco si accasò a Parigi e portò con se un po' di delusione.

Sia chiaro, il salto dalla Serie B in una grande piazza come quella parigina era per lui motivo di grande orgoglio, ma il trasferimento alla Juventus avrebbe rappresentato un vero e proprio sogno. Un sogno che a 24 anni può ancora realizzare. Quando aprirà ufficialmente il calciomercato estivo, i bianconeri proveranno a fare il colpaccio per rinforzare ulteriormente la rosa. Lo scorso anno Pjanic e Higuain, stavolta potrebbe essere Verratti il nuovo campione alla corte di Allegri.

Calciomercato Juventus, Verratti: un colpo da 80 milioni

Il Paris Saint-Germain valuta il giocatore circa 100 milioni di euro, la Juventus è disposta - si legge sul Corriere dello Sport - a offrirne 80. Possibile che le due società si incontrino a metà strada, più arduo invece trovare un compromesso sull'ingaggio. Verratti percepisce 11,8 milioni di euro, è il quarto giocare più pagato di Francia. In Serie A il Paperone è Higuain che se ne intasca 7,5 all'anno.

Insomma, il nodo ingaggio è bello grosso e non sembra semplicissimo da sciogliere. C'è da considerare anche la folta concorrenza pronta a dare battaglia alla Juventus. Dal Barcellona all'Inter, passando per il Bayern Monaco, c'è una fila di top club alla corte del Psg. Ma una cosa è certa, Verratti la sua scelta l'ha già fatta anni fa quando iniziò a tifare per i colori bianconeri. Per questo la Juve partirà un passo avanti a tutte.