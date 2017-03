Dai fratelli Cevenini a Gagliardini, passando per i Palloni d'Oro tedeschi e Ronaldo, il Fenomeno. Tutti i colpi di mercato più importanti del club nerazzurro.

11 ore fa di Marco Ercole

Spesso nel corso della storia ci sono state delle critiche per la propensione dell’Inter verso l’acquisto in sede di calciomercato di importanti calciatori stranieri. Più di una volta la società nerazzurra è stata "accusata" di puntare troppo su giocatori non italiani, ma quello che non tutti sanno è che si tratta di una logica conseguenza del DNA già presente nel momento della sua fondazione.

È il 9 marzo 1908, quando un gruppo di 44 dissidenti decidono di scindersi dal Milan Cricket and Footbal Club, per creare l'Inter, una nuova squadra del capoluogo lombardo. Ed è proprio una scelta che vuole andare contro la politica di calciomercato stabilita dalla società rossonera di quel tempo, cioè puntare solamente sugli italiani.

A quella viene così contrapposta una vocazione diversa, internazionale appunto. Non è dunque casuale che nella storia dell'Inter nel corso degli anni siano arrivati dal calciomercato tanti campioni dall’estero. A allo stesso tempo non c’è da stupirsi nemmeno che il primo capitano del club sia uno svizzero, l’ex difensore del Milan, Hernst Xavier Marklt.

Calciomercato Inter: gli albori

Un anno dopo la fondazione e con un campionato di massima serie sulle spalle, il club nerazzurro decide di puntare su uno dei portieri più interessanti del panorama milanese, un certo Piero Camelli, che fino all’esordio con il Milan di Gianluigi Donnarumma ha detenuto il record di portiere debuttante più giovane del campionato italiano (16 anni, un mese e 8 giorni). Resta all’Inter per tutta la carriera e stupisce il mondo del calcio bloccando i tiri degli avversari: all’epoca gli estremi difensori si limitavano esclusivamente a respingere le conclusioni.

Anche grazie a lui e all’allenatore (nonché nuovo capitano dopo l’addio di Market) Virgilio Fossati, arriva il primo scudetto nel 1910: l’Inter si piazza al primo posto a pari merito con la Pro Vercelli e nel relativo spareggio per il titolo i piemontesi chiedono per due volte il rinvio.

Nel secondo caso i nerazzurri non accettano la posticipazione e la Pro per protesta manda a giocare la Primavera (età media 11 anni), che perde 11-3. In campo per l’Inter c’è anche il primo oriundo del club, la mezzala destra italo-svizzera Ermanno Aebi che, in 142 presenze complessive realizza ben 106 gol.

Ermanno Aebi, uno dei primi colpi di mercato dell'Inter e primo oriundo del club

Gli acquisti dei fratelli Cevenini

Tra i primi grandi colpi di calciomercato Inter figura certamente quello nel 1912 di Luigi Cevenini (meglio noto come Cevenini III), tra i calciatori più forti del momento, attaccante strappato ai cugini del Milan e arrivato in nerazzurro insieme a due dei suoi quattro fratelli, Aldo e Mario. L’anno successivo viene comprato un altro ex rossonero, il centravanti uruguaiano (naturalizzato italiano) Julio Bavastro. Cevenini III fu anche il protagonista del secondo scudetto, quello del 1920, dopo essere stato ceduto e riacquistato dal Milan.

Il mercato dell’Inter si accende soprattutto nel 1925, quando a Milano vengono portati l’attaccante austriaco Heinrich Schönfeld dal Torino, l’ala ungherese Arpad Weisz (che perderà la vita poi nel campo di concentramento di Auschwitz) e Delfo Bellini dal Genoa. L’estate dopo invece viene acquistato dalla Lazio per 150mila lire Fulvio Bernardini, in una campagna acquisti che porta pure Tullio Aliatis della Fiorentina e Anton Powolny della Reggiana.

Dalla Primavera ecco Giuseppe Meazza

Nel 1927 all’Inter arriva dalla Juventus il terzino Luigi Allemandi, uno dei personaggi più controversi di quel periodo, finito poco dopo anche nel primo grosso scandalo del calcio italiano: resta comunque all’Inter per otto stagioni e da giocatore nerazzurro si laurea pure campione del Mondo con l’Italia nel 1934.

Il 1927, però, è pure l’anno della promozione in prima squadra di un giovane molto promettente della Primavera, un certo Giuseppe Meazza, che nell’Inter riesce a segnare ben 284 reti, rimanendo ancora oggi il più prolifico cannoniere della storia del club e, per molti, il più grande calciatore italiano di tutti i tempi.

Giuseppe Meazza, stella della storia dell'Inter e della nazionale italiana

I primi acquisti dal Sudamerica

Risalgono al 1932 i primi acquisti transoceanici, con i colpi di mercato rappresentati dall’argentino Attilio Demaria del Gimnasia e l’uruguaiano Héctor Scarone del Nacional. L’anno dopo in campagna trasferimenti l’Inter (diventata da qualche tempo Ambrosiana-Inter) è molto attiva.

Vengono acquistati il portiere Carlo Cresoli, il terzino Giuseppe Ballerio dal Bari, il centrocampista Egidio Turchi e i tre attaccanti Felice Levratto, Marcello Mihalic e Francesco Frione, rispettivamente da Genova, Napoli e Montevideo Wanderes. Altro sudamericano arriva poi dall’Argentina nel 1934, direttamente dal River Plate, ed è Ernesto Mascheroni.

La fine dell’epoca Meazza

Tutti gli anni Trenta sono quelli che portano il nome di Giuseppe Meazza, che lascerà l'Inter nella stagione 1939/40 è costretto a fermarsi per un problema di salute: un’occlusione ai vasi sanguigni del piede sinistro che però successivamente non gli impedirà di proseguire la carriera nel Milan, nella Juventus e nell’Atalanta, prima di tornare all’Inter per chiudere la carriera nel 1945.

In quello stesso anno i nerazzurri riescono comunque a vincere il loro quinto scudetto, prima che la Seconda Guerra Mondiale azzerasse di nuovo tutte le forze in campo. Si riparte con il presidente Carlo Masseroni, colui che riporta il nome da Ambrosiana Inter a Internazionale: a lui il compito di costruire una nuova squadra e lo fa con acquisti importanti italiani e stranieri.

Gli acquisti di Masseroni

Con il presidente Masseroni, nella stagione 1948/49 arrivano giocatori del calibro di Istvan Nyers, francese di origini ungheresi comprato dallo Stade Français, ma anche Amedeo Amadei dalla Roma e un certo Enzo Bearzot dalla Pro Gorizia. L’anno successivo il colpo del mercato dell’Inter è invece rappresentato dall’ala olandese Faas Servas Wilkes, acquistato dallo Xerves e ancora oggi quinto attaccante più prolifico della nazionale orange, dietro solamente Bergkamp, Kluivert, Huntelaar e van Persie.

Il presidente Masseroni continua a mettere mano al portafoglio anche nel 1950, quando acquista il centrocampista svedese Lennard Skoglund dall’AIK Solna, Sebastiano Buzzin dal Pavia e Ivano Blason dalla Triestina. A ottobre di quell’anno, poi, in società entra nel ruolo di segretario del consiglio un avvocato 29enne avvocato: il suo nome è Giuseppe Prisco. Tutti questi acquisti, associati a quello di Giorgio Ghezzi in porta e, soprattutto, all’arrivo in panchina del Campione del Mondo Alfredo Foni, porterà a due scudetti consecutivi tra il 1953 e il 1954.

Faas Servas Wilkes, quinto olandese più prolifico di sempre acquistato sul mercato dall'Inter

Angelo Moratti nuovo presidente

L’anno dopo il doppio scudetto l’Inter entra in un momento di flessione, chiude il campionato all’ottavo posto e Masseroni decide di lasciare. Il 28 maggio 1955 la società viene rilevata da Angelo Moratti: i primi anni sono avari di soddisfazioni, nonostante gli ingenti interventi sul mercato del nuovo patron. Il punto più alto è rappresentato dall’acquisto dal Boca Juniors dell’attaccante argentino Antonio Valentin Angelillo, seguito da quelli di Aristide Guarneri dal Como e di Mario Corso dall’Audace di San Michele Extra per un milione e 700mila euro.

Serve però qualcosa di più per contrastare lo strapotere del Milan del Gre-No-Li e della Juventus di Omar Sivori e Boniperti, ecco perché Moratti decide di andare a modificare sia la società con l’ingresso del direttore generale Italo Allodi e dell’allenatore, ex Atlético Madrid e Barcellona, Helenio Herrera.

Helenio Herrera e Angelo Moratti: gli artefici dei primi grandi successi della storia dell'Inter

La nascita della Grande Inter

Con HH in panchina, arrivano anche acquisti importanti tra cui Giacinto Facchetti dalla Trevigliese, Armando Picchi dalla Spal, Lorenzo Buffon dal Genoa e la promozione dalla Primavera di Sandro Mazzola, figlio d’arte del Valentino del Grande Torino. L’Inter arriva terza e al termine del campionato Herrera chiede l’allontanamento di Angelillo e l’acquisto di un regista, suo pupillo al Barcellona, il Pallone d’Oro Luis Suarez. Moratti lo accontenta investendo 250 milioni di lire pur di portare lo spagnolo in nerazzurro.

E il presidente dell’Inter non si ferma lì, perché nella stessa sessione di calciomercato arrivano pure l'inglese Gerry Hitchens dall’Aston Villa, Lorenzo Bettini dall’Udinese, più Guido Gratton e Ottavio Bugatti dal Napoli. L’Inter migliora, ma si piazza solo al secondo posto. L’anno successivo è però quello giusto, perché Helenio Herrera regala a Moratti il suo primo scudetto, dopo che il patron porta in nerazzurro anche il brasiliano Jair dal Portuguesa, Beniamino Di Giacomo dal Torino e Tarcisio Burgnich dal Palermo.

Helenio Herrera con Jair, due dei più importanti colpi di calciomercato della storia dell'Inter

Primi trionfi in Europa

Per partecipare alla successiva Coppa Campioni la rosa viene implementata con il portiere Giuliano Sarti e l’attaccante Aurelio Milani dalla Fiorentina. Dal settore giovanile vengono invece promossi Renato Cappellini e Ferruccio Mazzola. Acquisti sufficienti per completare l’organico e permettere all’Inter di vincere la sua prima Coppa Campioni in finale con il Real Madrid. Anche in campionato i nerazzurri giocano una finale, il primo spareggio scudetto dalla nascita della Serie A, ma in questo caso a vincere è il Bologna.

La campagna trasferimenti successiva, la 1964/1965, è segnata dagli acquisti di Angelo Domenghini dall’Atalanta e Joachín Peiró dal Torino, oltre alla promozione dalla Primavera di Gianfranco Bedin. Con loro arrivano anche le prime due Coppe Intercontinentali (una di seguito all’altra), la seconda Coppa Campioni e due campionati, tra cui quello della stella nel 1965/66. L’anno dopo l’Inter perde lo scudetto all’ultima giornata e la Coppa Campioni in finale con il Celtic. È la fine di un ciclo e nel 1968 Moratti si fa da parte.

La valorizzazione del vivaio

Il successore alla presidenza del’Inter è Ivanoe Fraizzoli, che sul mercato è molto meno attivo rispetto ad Angelo Moratti, ma durante i suoi 16 anni porta comunque molti giocatori rimasti nella storia dell'Inter e valorizza il vivaio con le promozioni negli anni di Lele Oriali, Bortolo Mutti, Giuseppe Baresi, Giuseppe Bergomi, Riccardo Ferri e Walter Zenga. Tra i suoi primi acquisti c’è invece Roberto Boninsegna, arrivato nel 1969 dopo un maxi scambio con il Cagliari. Dopo essere diventato una bandiera dell’Inter, però, Bonimba nel 1976 passa alla Juventus in cambio di Pietro Anastasi. L’anno dopo arriva dal Brescia un giovanissimo Alessandro Altobelli.

Nella stagione successiva la campagna acquisti è segnata dagli innesti di Evaristo Beccalossi, Aldo Serena e Silvano Fontolan, Nel 1979 tocca invece a Fausto Pari e Domenico Caso. Risale al 1980 il primo acquisto internazionale di Fraizzoli, l’austriaco Herbert Prohaska dall’Austria Vienna. I suoi ultimi anni di presidenza portano anche Salvatore Bagni dal Perugia, Fulvio Collovati dal Milan, Hansi Müller dallo Stoccarda.

Giuseppe Baresi e Bergomi abbracciano Rummenigge, uno dei grandi colpi di mercato dell'Inter

L’Inter "alla tedesca"

Il nuovo presidente Ernesto Pellegrini è molto più vivace sul mercato e lo conferma alla sua prima stagione quando acquista Andrea Mandorlini dall’Ascoli, l’irlandese Liam Brady dalla Sampdoria, Franco Causio dall’Udinese e, soprattutto, Karl Heinz Rummenigge dal Bayern Monaco, uno degli attaccanti più forti in circolazione. Un anno più tardi è il momento invece degli ingaggi di Marco Tardelli dalla Juventus e Pietro Fanna dal Verona, quello dopo di Gianfranco Matteoli dalla Sampdoria e l’argentino Daniel Passarella dalla Fiorentina. Nell'estate 1987 dall’Anderlecht arriva il talento belga Enzo Scifo.

Tra il 1988 e il 1989 si forma invece l’Inter tedesca, con gli acquisti prima di Lothar Matthäus (che nel 1990 diventa il primo Pallone d’Oro interista) e Andreas Brehme dal Bayern Monaco, poi di Jürgen Klinsmann dallo Stoccarda. Il tutto contornato dagli arrivi di Nicola Berti e Ramón Diaz dalla Fiorentina

Sempre più internazionale

La campagna acquisti 1993/1994 è una delle dispendiose, è un calciomercato Inter [nazionale] che non bada a spese, con gli ingaggi del macedone Darko Pancev dalla Stella Rossa, il russo Igor Shalimov dal Foggia, l’uruguaiano Ruben Sosa dalla Lazio, il tedesco Matthias Sammer dallo Stoccarda (altro futuro Pallone d’Oro) e gli juventini Salvatore Schillaci e Luigi De Agostini. L’estate successiva il presidente Pellegrini prova invece a puntare sull’Olanda, acquisendo due talenti dell’Ajax, l’attaccante Dennis Bergkamp e il centrocampista Wilhelm Jonk.

L’anno dopo, il suo ultimo da presidente prima del ritorno della famiglia Moratti al comando, stavolta con Massimo, il figlio di Angelo, porta a Milano il portiere Gianluca Pagliuca dalla Sampdoria, Pierluigi Orlandini dall'Atalanta, Giovanni Bia dal Napoli e Andrea Seno dal Foggia.

Jonk e Bergkamp, due colpi olandesi per il mercato dell'Inter

Il ritorno della famiglia Moratti

Con Massimo Moratti prosegue la tendenza agli investimenti importanti dell'Inter sul mercato. Il figlio del presidente della Grande Inter, si presenta subito con una campagna acquisti numerosa e costosa. Nell'estate 1995 vengono acquisti oltre dieci giocatori, tra cui l'inglese Paul Ince dal Manchester United, i brasiliani Caio Ribeiro dal San Paolo e Roberto Carlos dal Palmeiras, l'esterno argentino Javier Zanetti dal Banfield, gli attaccanti italiani Maurizio Ganz e Marco Branca, rispettivamente da Atalanta e Roma.

L'anno dopo non cambia spartito e arrivano Diego Simeone dall’Atlético Madrid, Youri Djorkaeff dal Paris Saint-Germain, Nwankwo Kanu dall’Ajax, Ciriaco Sforza dal Bayern Monaco, Iván Zamorano dal Real Madrid, Aron Winter dalla Lazio e Jocelyn Angloma dal Torino.

Moratti vuole riportare l’Inter ai vertici d’Europa e del Mondo, i suoi colpi di mercato si susseguono anno dopo anno, quando cerca sempre di prendere il meglio che c’è su piazza pur di far compiere ai nerazzurri il definitivo salto di qualità. E nella stagione 1997/1998, arriva uno degli acquisti più importanti della storia dell'Inter: Luis Nazario da Lima, per tutti semplicemente Ronaldo, "Il Fenomeno".

Ronaldo, uno dei più grandi acquisti del presidente dell'Inter Massimo Moratti

Il "Fenomeno" a Milano

Ronaldo arriva dal Barcellona per la cifra record di 48 miliardi di lire e diventerà il secondo Pallone d'Oro della storia dell'Inter. Non è un acquisto come gli altri, Moratti è andato a prendersi semplicemente il più forte giocatore in circolazione, pagandolo a peso d'oro. E non è nemmeno l'unico acquisto di quella sessione di calciomercato, che porta l’uruguaiano Álvaro Recoba dal Nacional, il nigeriano Taribo West dall’Auxerre, il brasiliano Zé Elias dal Bayer Leverkusen, Benoit Cauet del Paris Saint-Germain, Francesco Moriero dalla Roma. A gennaio poi, arriva anche il portoghese Paulo Sousa dal Borussia Dortmund.

Non è sufficiente per vincere lo Scudetto, sfiorato solamente e conquistato poi dalla Juventus. In quell'anno però i nerazzurri riescono a vincere la Coppa Uefa in finale contro la Lazio. La stagione seguente Moratti vuole riprovarci, per questo porta Roberto Baggio dal Bologna, i giovani promettenti Nicola Ventola dal Bari e Andrea Pirlo dal Brescia, più i tre francesi Sebastien Frey del Cannes, Ousmane Dabo e Mikaël Silvestre del Rennes.

Lo Scudetto continua a non arrivare e Moratti negli anni successivi insiste nell'investire sul mercato comprando campioni su campioni. In nerazzurro tra il 1999 e il 2000 arrivano Christian Vieri dalla Lazio (pagato 100 miliardi di lire e ancora oggi l'acquisto più costoso della storia della società), Angelo Peruzzi dalla Juventus, Vladimir Jugovic dall'Atlético Madrid, Laurent Blanc dal Marsiglia, Clarence Seedorf dal Real Madrid, Ivan Cordoba dal San Lorenzo, Adrian Mutu dalla Dinamo Bucarest, Robbie Keane dal Coventry City, Hakan Sukur dal Galatasaray e così via.

Christian Vieri, l'acquisto più costoso di sempre della storia dell'Inter

I successi degli anni 2000

I primi anni 2000 proseguono sulla stessa linea, con tantissimi acquisti ma nessuno Scudetto: Moratti porta all'Inter gente come Toldo, Conceiçao, Materazzi, Adriano, Emre, Crespo, Cannavaro, Almeyda Morfeo, Martins, Adani, Gamarra, Batistuta, Van der Meyde, Kili Gonzalez, Lamouchi, Stankovic, Burdisso, Mihajlovic, Cambiasso, Veron, Davids, Favalli e molti, molti altri. All'Inter arrivano alcuni tra i migliori calciatori in circolazione, ma per conquistare lo Scudetto si deve aspettare che nel 2006 calciopoli travolga il calcio italiano e mandi in Serie B la Juventus, assegnando a tavolino il campionato ai nerazzurri e mettendoli nelle condizioni di dominare gli anni dopo.

In quell'Inter erano arrivati tre ex Real Madrid come Walter Samuel, Santiago Solari e Luis Figo, oltre al cileno David Pizarro dell’Udinese. La retrocessione della Juve permette poi nell’anno successivo di soffiargli Zlatan Ibrahimovic e Patrick Vieira, mentre dal Monaco arriva il terzino brasiliano Maicon. Gli anni dopo non servono più spese folli, l’Inter si dedica a puntellare una rosa già di per sé superiore alle concorrenti.

Per affermarsi oltre il campionato italiano, però, serve qualcosa di più. Anche per questo nel 2008 Moratti decide di ingaggiare l'allenatore portoghese José Mourinho, che nel giro di due anni porta di nuovo l'Inter a vincere la Champions League. Le richieste dello Special One vengono tutte assecondate, ne derivano gli acquisti di Samuel Eto'o dal Barcellona, Wesley Sneijder dal Real Madrid, Diego Milito e Thiago Motta dal Genoa, Lucio dal Bayer Leverkusen, Goran Pandev a gennaio dalla Lazio e così via. Con la vittoria del Triplete, però, si conclude anche il ciclo glorioso, cui segue solo il conseguente Mondiale per Club.

L'Inter del Triplete, con José Mourinho alla sua guida

Nuovi fondi dall'Oriente

Dopo aver vinto tutto, gli interventi sul mercato di Moratti rallentano sensibilmente, pur riuscendo a portare in nerazzurri alcuni importanti calciatori come Philippe Coutinho, Diego Forlán, Fredy Guarin, Samir Handanovic, Rodrigo Palacio, Antonio Cassano e, suo ultimo grande acquisto, Mauro Icardi, comprato per 13 milioni di euro dalla Sampdoria. Dopo quell'operazione di mercato gli succede ufficialmente, il 15 novembre 2013, l’indonesiano Erick Thohir. Il primo colpo del neo presidente è Hernanes dalla Lazio, portato a Milano nella finestra di gennaio per 18 milioni, il resto è storia recente con tre acquisti entrati nella top five delle spese più alte del club.

Si tratta di Geoffrey Kondogbia dal Monaco per 36 milioni di euro nella sessione 2015/16 - quella in cui arriva pure Ivan Perisic dal Wolfsburg - più João Mario e Gabriel "Gabigol" Barbosa, rispettivamente 40 e 29,5 milioni versati nelle casse di Sporting Lisbona e Santos l’estate 2016, quando entra in società il cinese Suning: sempre in quella finestra di mercato arriva anche Antonio Candreva dalla Lazio per 22 milioni, stessa cifra spesa a gennaio per prendere Gagliardini dall’Atalanta.