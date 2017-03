L'allenatore del Sassuolo balza in pole position per la successione a Paulo Sousa, destinato a lasciare la Fiorentina alla fine di questa stagione.

1 ore fa di Massimiliano Rincione

La dirigenza della Fiorentina ha deciso: il prossimo tecnico dovrà necessariamente essere italiano. Dopo l'esperimento Paulo Sousa, che ha portato i suoi frutti a corrente alternata, il club gigliato sa di non poter sbagliare nuovamente le scelte in panchina. Serve un tecnico capace di valorizzare i tanti giovani in organico, creando un gruppo affiatato che arrivi ai risultati attraverso il bel gioco. L'identikit perfetto in tal senso sembrerebbe corrispondere ad uno dei nomi da sempre in cima alle preferenze viola, ovvero quello di Eusebio Di Francesco. Il mister del Sassuolo naviga ormai da lungo tempo nei radar dei Della Valle, che ne hanno apprezzato il percorso di crescita. Con le sue qualità EDF è stato capace di trasformare gli emiliani da realtà provinciale a vera e propria fucina di talenti: non a caso i neroverdi continuano a sfornare ogni anno i migliori talenti italiani e non solo.

Gli ultimi due esempi? Sime Vrsaljko e Nicola Sansone, volati in Liga rispettivamente all'Atletico Madrid e al Villareal nell'ultima sessione estiva di calciomercato. I prossimi, nell'ordine, potrebbero essere Lorenzo Pellegrini e Matteo Politano, pronti a spiccare il volo in direzione top club. Senza dimenticare Domenico Berardi, stella neroverde e pupillo dell'allenatore abruzzese. Chi meglio di Di Francesco dunque per guidare una squadra che nelle ultime stagioni ha saputo pescare benissimo dal proprio settore giovanile? Babacar, Bernardeschi e Federico Chiesa sono stati in ordine di tempo il fiore all'occhiello delle primavere che furono prima di Leonardo Semplici e poi di Federico Guidi. Pantaleo Corvino sa di non poter sbagliare la scelta della guida tecnica, dopo aver abbondantemente toppato nelle ultime due sessioni di calciomercato: la prossima stagione della Fiorentina dovrà essere quella della rinascita, e per questo il dirigente salentino si è già mosso per arrivare prima di tutti a Di Francesco, che è attualmente legato al Sassuolo con un contratto in scadenza a giugno del 2019.

Liberarsi prima è possibile, ma soltanto dietro il pagamento di una clausola rescissoria da 3 milioni di euro, questo a meno che gli emiliani non decidano di liberare spontaneamente il tecnico dal proprio contratto. Intanto però, tra Corvino e l'ex Pescara sarebbero già partiti i primi contatti, con il dirigente che avrebbe addirittura ricevuto in casa propria Di Francesco. Sta di fatto però che la trattativa è ancora lontanissima dal considerarsi chiusa, nonostante appaia chiaro come il dopo-Sousa parlerà certamente italiano, probabilmente con accento abruzzese.

Gazzetta - Di Francesco visto ieri sotto casa di Corvino. Smentite e conferme di primi contatti con la #Fiorentina pic.twitter.com/dI3MTiPVMR — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 28, 2017

Calciomercato Fiorentina, Di Francesco apre

Il gradimento manifestato dalla Fiorentina nei confronti di Eusebio Di Francesco non è certo un sentimento a senso unico: a più riprese infatti, quest'ultimo non ha mai fatto mistero di apprezzare la piazza gigliata, aprendo più volte uno spiraglio in sede di calciomercato. Ultimo occhiolino in ordine di tempo è stato quello lanciato in occasione della consegna del premio "Panchina d'Oro", dove forse si è registrato l'ammiccamento più concreto degli ultimi mesi.

Per me essere tra i candidati alla panchina della Fiorentina è motivo di grande gratificazione. Tuttavia, ho ancora due anni di contratto col Sassuolo: nell'eventualità, si dovrebbe prima parlare con loro. Ci sarà un incontro verso aprile, a seguito del quale faremo le opportune valutazioni.

Percorso da sogno

Una carriera che non ha ancora compiuto dieci anni, quella di Eusebio Di Francesco, che dopo aver lasciato ottimi ricordi nel centrocampo di Roma, Empoli e Piacenza ha deciso di partire dall'Abruzzo, sua terra d'origine, per cominciare l'avventura da allenatore. Una fugace parentesi al Lanciano, terminata con un esonero a gennaio 2009, sancisce l'inizio di una storia che lo porterà nella sua Pescara, dove resterà per un biennio conquistando una promozione dalla Lega Pro alla B e un ottimo tredicesimo posto in cadetteria.

Eusebio Di Francesco urla direttive al suo Pescara, nella stagione 2010-2011.

Nel giugno del 2011 arriva la prima chiamata dalla massima serie, con il Lecce che sceglie lui per il dopo-De Canio. Il primo impatto con la massima serie però è negativo. A dicembre dello stesso anno arriva l'esonero, con Serse Cosmi che non riuscirà a salvare i salentini da una retrocessione inevitabile. Non passa però tanto tempo prima che Di Francesco ritrovi una panchina: a giugno del 2012 arriva infatti la chiamata del Sassuolo di Squinzi. Con l'Emilia è subito amore, e così i neroverdi riescono a conquistare la prima storica promozione in Serie A, vincendo il campionato di B 2012-2013.

Grosseto-Sassuolo: Eusebio Di Francesco detta le direttive ai suoi neroverdi.

La seconda avventura nella massima serie sembra partire sotto gli auspici di quella precedente, visto l'esonero arrivato a fine gennaio in favore del "Mollo" Alberto Malesani. La parentesi di quest'ultimo però dura giusto il tempo di cinque sconfitte consecutive, a seguito delle quali il Sassuolo richiama mister Di Francesco. Tornato in una squadra che nella sessione di calciomercato invernale aveva acquisito giocatori di categoria quali Floccari, Floro Flores e Paolo Cannavaro, il tecnico abruzzese compie una vera e propria impresa, salvando il Sassuolo dalla retrocessione.

Seguiranno un buon dodicesimo posto nel 2014-2015, e l'incredibile sesto piazzamento della scorsa stagione, che è valso lo storico accesso all'Europa League. Quest'anno invece la squadra ha patito un po' il ricambio generazionale, stentando ma riuscendo comunque a restare abbastanza lontano dalla zona calda. L'anno prossimo, con tutta probabilità, le strade di Eusebio e del Sasol si divideranno: entrambi, con una maturazione importante alle spalle, si diranno infatti addio per puntare a nuovi orizzonti.