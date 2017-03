Brasile, Neymar e le punizioni: incanta anche in allenamento

Il brasiliano lavora in allenamento e si esercita in una delle sue specialità: i calci di punizione. Alisson blocca un tiro, poi non gli resta che ammirare.

0 condivisioni 5 stelle

un'ora fa

Share Condividi Twitta

A poche ore dalla sfida contro il Paraguay valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2018, Neymar si esercita in allenamento sui calci di punizione. In porta c'è il romanista Alisson, che blocca il primo tentativo. Poi inizia lo show del brasiliano del Barcellona. Fai il quiz

Share Condividi Twitta