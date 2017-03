Nella storia della Bundesliga solo Gerd Muller ha una media gol superiore a quella dell'attaccante del Borussia Dortmund. Anche Lewandowski gli sta dietro.

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Un gol in più di Modeste, due più di Lewandowski. Bene, ma non leggendario. Con i suoi 23 gol in campionato Pierre-Emerick Aubameyang si è lasciato tutti alle spalle, ma non sta di certo riscrivendo la storia dei bomber in Bundesliga.

Almeno non a prima vista. Già, perché meglio di Aubameyang nella storia del campionato tedesco c’è solo Gerd Müller. Il migliore di tutti. Quello che ha trascinato il Bayern Monaco sul tetto d’Europa regalando ai bavaresi tre Coppe dei Campioni in fila.

Ovviamente il dato di Aubameyang non è riferito esclusivamente a questa stagione, ma alla sua media realizzativa da quando, nell’estate del 2013, è arrivato in Germania. Quando cioè il Borussia Dortmund lo prelevò dal St. Etienne.

Aubameyang leggendario: solo Gerd Muller ha fatto meglio

In questa stagione Aubameyang ha segnato 23 gol in 23 presenze in Bundesliga. In totale è a quota 77 in 119 gare. In tutto l’attaccante del Dortmund ha collezionato 9179 minuti di gioco nel campionato tedesco che, diviso 77 (i gol realizzati) fa una rete ogni 119’. Fra i giocatori che in Bundesliga hanno totalizzato almeno 25 presenze solo Gerd Muller ha segnato con una frequenza maggiore (un gol ogni 105). E pensare che Aubameyang il primo anno si è fermato a quota 13 gol: all’epoca lui era solo la spalla di Lewandowski…

Aubameyang esulta dopo un gol

Aubameyang è un vero proprio rapace d’area. Basti pensare che ben 76 dei suoi 77 gol in Bundesliga li ha segnati da dentro l’area di rigore. In questa stagione ha tirato 84 volte in porta per 23 gol. Anche in questo è il migliore del campionato. Un gol in più di Modeste, due più di Lewandowski. Aubameyang sta riscrivendo la storia.