La Pulce, dopo le proteste nei confronti della terna arbitrale durante Argentina-Cile, è stato squalificato per 4 giornate dalla Commissione Disciplinare.

2 ore fa di Daniele Rocca

Un colpo durissimo per Leo Messi e l'Argentina. Il fuoriclasse del Barcellona è stato squalificato per 4 giornate. Nella giornata odierna la FIFA aveva avviato un procedimento disciplinare per valutare il suo comportamento nei confronti della terna arbitrale brasiliana che aveva diretto la sfida di giovedì sera contro il Cile.

A essere preso di mira, oltre ai due guardalinee, era stato anche il quarto uomo. Fatali sono state le parole proferite dal capitano della Seleccion durante il rientro negli spogliatoi tra primo e secondo tempo. Una volta esaminate le riprese televisive, la FIFA si è espressa in tempi brevissimi.

Messi salterà così la sfida di questa sera contro la Bolivia e i match - tutti validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2018 - contro Uruguay (a Montevideo il prossimo 31 agosto), Venezuela (il 5 settembre) e Perù (5 ottobre). Tornerà contro l'Ecuador il 9 ottobre prossimo per l'ultima partita dei gironi di qualificazione.

Messi, prova televisiva

E pensare che i dirigenti dell'AFA si erano dimostrati sereni. Il presidente della Federazione argentina, Armando Perez, si era detto tranquillo. Non si aspettava alcun tipo di sanzione per la Pulga:

Difficilmente Messi verrà squalificato perché non ci sono elementi sufficienti per provare la sua colpevolezza. Nel referto di fine partita non si fa alcun cenno ad aggressioni da parte di Leo.

Le proteste di Leo Messi nei confronti della terna arbitrale del match tra Argentina e Cile

Ma la FIFA ha intrapreso un'altra strada, quella della prova televisiva: a Zurigo la Commissione Disciplinare ha preso visione delle immagini e ha sanzionato duramente Messi. Come se non bastasse, alla fine della partita col Cile anche il quarto uomo Emerson Augusto de Carvalho aveva denunciato il comportamento del numero 10 ai dirigenti federali. Offese verbali durante l'intervallo della gara. Insomma, gli ingredienti per la stangata c'erano tutti.