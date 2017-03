Gli Azzurri sbancano l'Amsterdam Arena in rimonta grazie alle reti di Eder e Bonucci. La Nazionale orange era andata avanti con l'autogol di Romagnoli.

264 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Andrea Centogambe

Due su due. L'Italia di Ventura supera 2-1 l'Olanda in amichevole e all'Amsterdam Arena fa il bis dopo la vittoria sull'Albania. Stavolta in palio non c'erano tre punti per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma vittorie del genere servono eccome. Regalano convinzione, fiducia, energie positive. Fanno guardare col sorriso al futuro. Cambia poco se l'avversario era ridotto male, in crisi, reduce da una sconfitta con la Bulgaria e senza allenatore (Blind è stato esonerato, al suo posto c'è il ct ad interim Grim). Successi simili portano prestigio. Le reti, tutte nel primo tempo, portano le firme di Eder e Bonucci. A portare avanti gli Orange era stato un autogol di Romagnoli.

L'esultanza dell'Italia

Avanti l'Olanda, rimonta Italia

Ventura schiera la sua Italia con un 3-4-1-2. Il tandem d'attacco è composto da Eder e Immobile, supportati da Verratti nell'insolita veste di trequartista. De Rossi e Parolo si prendono la mediana, ai loro lati Zappacosta e Darmian. Davanti a Donnarumma (prima da titolare con l'Italia, a 18 anni) spazio a Rugani, Bonucci e Romagnoli. L'Amsterdam Arena si accende al 10' dopo aver trattenuto il respiro su una conclusione di Eder. Promes e Klaassen duettano in area, poi il giocatore dello Spartak Mosca calcia e viene baciato dalla fortuna. Il pallone sbatte su Bonucci prima e Romagnoli poi, Donnarumma viene preso in controtempo e la beffa è confezionata.

La reazione dell'Italia è veemente e immediata. Lancio di De Rossi, Hoedt respinge sui piedi di Eder che controlla e col destro fa subito 1-1. La difesa orange non è in serata, combina un pasticcio dopo l'altro. Nel tentativo di allontanare, Martins Indi colpisce in area Strootman e si becca un'occhiataccia dal giallorosso. Immobile per poco non ne approfitta. L'attaccante della Lazio è in movimento perenne, scatta in profondità e mette in costante apprensione la retroguardia dell'Olanda.

La selezione di Grim si rende pericolosa su calcio d'angolo. Al 27' Martins Indi salta più in alto di tutti e centra in pieno la traversa. Servono invece i guantoni di Zoet per respingere l'incornata di Parolo, ma il numero 1 olandese non può nulla sul tap-in di Bonucci. Il centrale bianconero non può sbagliare, la rimonta è completata. Ventura non fa in tempo a esultare che arriva una brutta notizia. De Rossi finisce ko dopo una ginocchiata di Promes, riesce a stento a imboccare il tunnel dell'Amsterdam Arena. Al suo posto entra Roberto Gagliardini, all'esordio in maglia azzurra.

Non sarà l'unico debutto della serata. Nella ripresa Ventura dà fiducia anche a Petagna, Verdi e Spinazzola, che per poco non trova il suo primo gol tricolore. Glielo nega Zoet, che si fa apprezzare anche su un tentativo di Belotti. Nel finale di partita si prende la scena Donnarumma, autore di due interventi decisivi. Che sia Milan o Nazionale fa poca differenza, il classe 1999 dimostra - se ancora ce ne fosse bisogno - che è lui l'erede di Buffon. Porta blindata, vittoria al sicuro. All'Amsterdam Arena passa 2-1 l'Italia.