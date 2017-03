Michael Bisping, campione pesi medi UFC, difende la scelta della promotion che ha deciso di mandarlo contro GSP non curandosi delle situazioni di Jacaré e Romero.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Michael Bisping contro tutti. Certo, non è che sia proprio una novità assistere a scenari simili, specie di questi tempi. Da quando poi UFC ha annunciato la prossima difesa titolata del campione pesi medi - che affronterà il rientrante Georges St-Pierre, ex dominatore nei welter - gli animi non hanno fatto altro che aizzarsi progressivamente, con i fans di Yoel Romero e Ronaldo Jacaré Souza pronti a gridare a gran voce allo scandalo sui social network e non solo. D'altronde, la scelta di ignorare i ranking da parte della promotion stavolta è sembrata parecchio azzardata, vista l'inflazione di contendenti al titolo che una categoria quale quella delle 185 libbre può vantare al momento.

Ma tant'è, il dado è tratto: Bisping e GSP si affronteranno, probabilmente nel corso dell'estate che verrà. Chi uscirà vincitore dal confronto dovrà però necessariamente fare i conti con una divisione agguerrita e pronta a strappare la cintura dalla vita del campione, che dovrà esser bravo a smorzare il clima polemico creatosi attorno alla scelta di UFC. Questo giostrare malamente le carte ha portato una grossa fetta di pubblico ad odiare ancor di più Il Conte, che dal canto proprio non s'è mai curato dell'aspetto puramente meritocratico della questione, abbracciando quanti più money fight possibili.

Il che non è neanche biasimabile, considerata la lunghissima gavetta a cui Bisping si è dovuto sottoporre prima di arrivare - un po' per caso, a dir la verità - alla sua prima chance titolata, sfruttata nel migliore dei modi. UFC 199 è stato con tutta probabilità lo snodo più importante della carriera dell'estroso inglese: il KO rifilato a Luke Rockhold lo ha infatti elevato dallo status di gatekeeper di lusso a quello di stella della categoria, nonostante i valori del buon Michael non siano mai stati messi in dubbio. Certo, il banco di prova che potrebbe fugare ogni dubbio su Bisping sarebbe una sfida con uno tra Yoel Romero e Ronaldo Jacaré Souza, nonostante una eventuale vittoria su un GOAT come GSP non sarebbe certo da ritenere soltanto figlia delle differenze fisiche tra i due contendenti.

"Romero e Jacaré? Due disperati"

Non c'è spazio per alcuna pietà nei confronti di Jacaré e Romero nelle recentissime parole di Bisping, che nel corso del suo pocast personale - Believe You Me - ha bocciato senza appello l'atteggiamento dei due top contenders UFC, apostrofandoli con termini non proprio carini.

Romero per me non è altro che un disperato! Voi come lo chiamereste uno che reclama una lotta per il titolo ad interim in una categoria in cui il campione è attivissimo? La questione è ridicola! Che sfidasse qualcun altro, o al limite aspettasse in disparte. Su Jacaré invece che volete che vi dica, sta lì a fare tanto il cattolico sproloquiando sul suo amore per Dio, ma poi di contro continua a chiamarmi in causa nella speranza di farsi mettere KO. Sul serio, questo non mi sembra molto cristiano! Chiaramente ne capisco la frustrazione e le lagne, ma bisogna considerare la sua sconfitta contro Romero, a seguito della quale ha inanellato due vittorie. Deve aspettare il suo turno.

La posizione di UFC

Assodata l'ormai certa title shot per GSP, non vi è comunque alcun dubbio su quello che sarà uno dei protagonisti della prossima sfida titolata UFC al limite delle 185 libbre. Dana White ha infatti assicurato come Yoel Romero resti in prima linea per quanto concerne la corsa alla cintura, anche in virtù di un'età non più giovanissima da parte del cubano, che alla soglia dei 40 anni si appresta a vivere la fase cruciale della propria carriera. Il tutto con buona pace di Jacaré, che dovrà attendere ancora un po' prima di arrivare alla tanto bramata title shot.