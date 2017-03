In Brasile si vive di calcio. Lo confermano Ronaldo e Ronaldinho, che in un'intervista doppia eleggono Neymar come loro erede: perché è tutta questione di 'osadia'.

un'ora fa di Edoardo Colombo

Da quelle parti si mangia, si dorme e si vive di calcio. Il Brasile interpreta il pallone con allegria e sentimento. E quali sono gli esempi migliori per descrivere queste emozioni traslate allo sport? Indizio: doppia R iniziale. Sorriso largo, genio e magia. Esatto: Ronaldo, Ronaldinho e... Neymar

Chiamateli i 'Los Ronaldos'. Nessuna telenovela sudamericana, anche se la trama sembra scritta dal più grande dei registi. In questo caso è il Dio del calcio a metterci la firma. Perché i due campioni hanno ufficialmente eletto il loro erede. E chi se non Neymar, sì: proprio lui. O'Rey. Fenomeno di oggi e di domani. Uno che con quei due ha tante cose in comune, ma soprattutto una: il Barcellona.

Neymar, però, di recente si è divertito anche con la maglia verdeoro. Per credere, riguardate il suo ultimo numero da circo mostrato con la sua nazionale. Partita di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 contro l'Uruguay, tutto facile. Neymar si libera sul filo del fuorigioco, porta a scuola il suo avversario e dopo la fuga disegna un pallonetto meraviglioso. Oplà, easy. E il Brasile vince facile 1-4 contro i rivali sudamericani.

Le rivelazioni di Ronaldo e Ronaldinho su Neymar

Ronaldo e Ronaldinho assieme con la maglia del Brasile

Già, O'Rey non passa inosservato. Uno così è perfetto, soprattutto per quei due. La dupla ‘Ro-Ro’ non ha dubbi e in un'intervista rilasciata TV Globo traccia un ritratto di Neymar. I colori toccano ogni sfumatura, dal campo al modo di intendere la vita:

Neymar è la quintessenza del calciatore brasiliano. Rappresenta nel migliore dei modi la nostra nazione, in tutto. Soprattutto in campo: tra dribbling, allegria e 'osadia'.

Neymar diventerà meglio di Ronaldo e Ronaldinho?



Parola di Ronaldinho. Già, osadia. Traduzione? Ardore, audacia: due termini nobili ma tanto efficaci per descrivere Neymar. E Ronaldo, il Fenomeno, cosa ne pensa del suo erede blaugrana?

Tite è un selezionatore perfetto per lui, lo valorizza al meglio. Ah, Dinho al Barcellona ha fatto cose migliori delle mie. Io, però, sono stato solo un anno. E il mio gol preferito è quello che segnai al Compostela.

Allegria, sempre. Nel calcio e nella vita. Ai due 'Ro-Ro', poi, viene rivolta una domanda particolare. Si apre il capitolo vita notturna. Tra donne, serate, party e divertimenti: chi dei due, in quel campo, era il più talentuoso. E tra una risata e l'altra, Ronaldinho tira fuori una risposta che mette d'accordo anche il Fenomeno:

Ronaldo è quello che ha partecipato alle migliori feste: era un fenomeno anche lì.

E l'ex Inter, ridendo, conferma le parole del connazionale. Perché lì, in Brasile, si mangia, si dorme e si vive di calcio: ma non solo...