L'ex bandiera del Real Madrid non chiude le porte a un eventuale futuro blaugrana: "Sono madridista, ma non sono mai stato contro nulla. In futuro non si sa mai".

82 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Alberto Casella

Non sono bastati a Raul Gonzalez Blanco 16 campionati nel Real Madrid - in cui ha vinto tutto quello che c'era da vincere, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi del club, prima dell'avvento del ciclone Cristiano Ronaldo - perché Florentino Perez ne facesse un'icona itinerante del club, un ambasciatore dei Blancos, quale, per esempio, Ronaldinho per il Barcellona.

Nel 2010, a 33 anni, non gli è stato rinnovato il contratto e il bomber, idolo e bandiera madridista, almeno fino a quel momento, è stato accompagnato alla porta, destinazione Schalke 04, dove peraltro non ha mancato di dispensare classe e gol a grappoli, portando la squadra di Gelsenkirchen a vincere una Coppa e una Supercoppa di Germania.

Ora, alle soglie dei 40 anni, dopo essere transitato per gli Emirati e aver chiuso poco più di un anno fa la carriera nei New York Cosmos, Raul vive negli Stati Uniti dove si sta preparando a ricoprire il ruolo di ambasciatore della Liga. Qui lo ha raggiunto il quotidiano Sport, vicino al Barcellona, che gli ha chiesto quali sono i suoi progetti per il prossimo futuro.

Raul, ambasciatore della Liga negli Stati Uniti

Raul: "Io al Barcellona? Mai dire mai"

Il calcio, si capisce, è la sua grande passione. Raul non si vede a lavorare in un altro settore e la Casa Blanca rimane sempre e comunque, Florentino o non Florentino, la speranza principale:

Non so ancora se sul campo o in ufficio, ma quando verrà il momento, mi piacerebbe tornare al Real, a prescindere da Florentino Perez.

Raul e Florentino Perez, un rapporto difficile

L'ex bomber del Real Madrid si è sempre contraddistinto per la grande correttezza, in campo e fuori e, pur essendo Blanco di nome e di fatto, ha sempre affermato di non aver mai tifato contro le altre squadre spagnole: