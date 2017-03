Il sito Goal.com ha fatto i conti in tasca alla stella argentina: stipendio, sponsor, imprese extracalcistiche, attività benefiche. Ecco i numeri.

50 condivisioni 5 stelle

2 ore fa di Alberto Casella

Quanto guadagna Lionel Messi e qual è il suo patrimonio netto? Non sono conti proprio facili da fare, ma il sito Goal.com ci si è messo d'impegno e ha preso in esame tutte le voci che compongono il "bilancio familiare" della stella del Barcellona che ha il contratto in scadenza nel 2018. Non che ci sia una reale preoccupazione su un possibile intoppo nel rinnovo, ma intanto il tempo passa.

Le finanze dell'argentino, nel frattempo, sono ancora sotto la lente d'ingrandimento della giustizia spagnola, che ha fissato per il prossimo 20 aprile l'appello per il processo per presunta frode fiscale, in cui Messi è imputato insieme al padre Jorge.

La redazione ha preso in esame tutte le voci degli introiti e delle uscite dell'argentino, dallo stipendio che gli corrisponde la società blaugrana alle entrate che gli derivano dai numerosi sponsor tecnici e non tecnici, dalle sue imprese extracalcistiche alle uscite per attività benefiche, per arrivare a definire quello che dovrebbe essere il patrimonio netto di Messi.

34 Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Facebook Twitter Pinterest Maglia Lionel Messi

Chiudi 1 di 34

Lionel Messi: il suo patrimonio in cifre

Secondo il reportage del sito, attualmente Lionel Messi è il terzo giocatore più pagato d'Europa - guadagna poco meno di 18 milioni all'anno - ma il suo ultimo rinnovo risale al 2014, mentre Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, davanti a lui in graduatoria, hanno rinnovato in tempi più recenti. Probabile che la prossima firma lo riporti di nuovo in testa.

Anche a livello di sponsor si conferma la rivalità fra l'argentino (Adidas) e il portoghese (Nike). Ma non ci sono soltanto gli sponsor tecnici: Leo ha accordi commerciali anche con Pepsi, Gillette, Turkish Airlines, fra gli altri, per un totale di 26,5 milioni di euro, poco meno di CR7.

Meno glamour del rivale, Messi non pubblicizza profumi o abbigliamento intimo, preferendo dedicarsi a investimenti immobiliari, principalmente in Argentina, anche se non è facile risalire al loro reale valore. Per questo, al momento di definire il patrimonio netto di Messi, Goal.com lo ha fissato in una forbice fra i 230 e i 265 milioni di euro. Cifre che sono sicuramente destinate a salire sia che l'argentino rinnovi col Barcellona, come praticamente certo, sia che compia scelte diverse.