Il portoghese è lo sportivo più pagato al mondo davanti a Messi e LeBron James. Ecco tutte le cifre del suo patrimonio raccolte dal sito Goal.com.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Andrea Raffaele Caracciolo

Non solo Lionel Messi. Il sito Goal.com ha analizzato anche il patrimonio di Cristiano Ronaldo, la stella del Real Madrid che nella scorsa stagione ha vinto tutto quello che c'era da vincere, o quasi: Champions League, Europeo, Mondiale per Club e Pallone d'Oro.

Quest'anno sta rendendo meno rispetto ai suoi standard, le 19 reti in Liga e le 2 in Champions League valgono la sua peggior stagione al Real Madrid dal punto di vista realizzativo. Ma nessuno si sogna di metterlo in discussione, il portoghese ha Madrid ha messo le radici. Appena lo scorso novembre ha firmato il rinnovo di contratto con le Merengues che gli porterà 21 milioni di euro netti annui fino al 2021. Dall'ingaggio naturalmente vengono escluse le sponsorizzazioni.

E allora quanto guadagna Cristiano Ronaldo, lo sportivo più pagato al mondo davanti a Lionel Messi e LeBron James? Così come per Messi, Goal.com ha preso in considerazione tutte le entrate e le uscite che vanno a formare il "tesoro personale"del portoghese.

14 Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 14

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 13

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 12

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 11

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 10

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 9

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 8

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 7

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 6

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 5

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 4

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 3

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 2

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo e i Paperoni dello sport 1

Chiudi 1 di 14

Cristiano Ronaldo: il suo patrimonio

Il nuovo contratto di Cristiano Ronaldo ha fatto di lui il calciatore più pagato in Europa: Messi guadagna 18 milioni l'anno, tre in meno del portoghese. Gli unici due giocatori che possono competere con Ronaldo giocano in Cina: Tevez si intasca 38 milioni all'anno allo Shanghai Shenua (è il calciatore più pagato al mondo), Oscar allo Shanghai SIPG ne percepisce circa 2 in più di CR7.

Capitolo sponsorizzazioni, l'accordo più importante è ovviamente quello con la Nike. Dopo il mega rinnovo con il Real Madrid, è arrivata anche la firma con il colosso americano: si tratta di un contratto vitalizio - uguale a quello che lega da anni Michael Jordan sempre alla Nike - che gli garantisce ben 24 milioni di euro. Finita qui? Neanche per sogno. Vanno aggiunti gli altri accordi firmati con Armani, Poker Stars, Castrol e Tag Heuer.

Cristiano Ronaldo ha lanciato una linea di biancheria intima, possiede due hotel (uno a Lisbona e uno nella sua città natale, Funchal) ed è in possesso di una "collezione" di auto dal valore complessivo di 5 milioni di euro. Recentemente ha inaugurato la sua seconda palestra, denominata CR7 Crunch Fitness. Dietro a tutto questo, c'è anche un cuore d'oro: l'attaccante del Real fa molta beneficenza ed è stato riconosciuto come lo sportivo più caritatevole del mondo. Tiriamo le somme: il patrimonio netto stimato di CR7 si aggira su una cifra che va dai 230 ai 290 milioni di euro.

Nel 2016, secondo Forbes, Cristiano Ronaldo si è piazzato al quarto posto nella lista delle 100 celebrità più pagate con 84 milioni di euro: sopra di lui ci sono solo Taylor Swift, i One Direction e James Patterson.