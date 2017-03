Il centrocampista tedesco si confida a Die Welt e racconta le difficoltà nell'individuare un amico vero da uno falso. Poi parla del proprio futuro all'Arsenal.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un tesoro trova centinaia di amici. Può sembrare una battuta ma spesso è davvero così. Questa almeno l’esperienza di Mesut Ozil. Più diventava un giocatore di successo più era facile che qualcuno gli si avvicinasse con fare amichevole.

Sorrisi (finti), belle parole (non sentite) e tante, tantissime richieste. Per Ozil non era facile distinguere gli amici veri da quelli falsi, e spesso è rimasto deluso. Anche in queste cose però si fa esperienza. Col tempo Mesut ha imparato a giudicare meglio le persone.

In un’intervista rilasciata a Die Welt, Ozil ha raccontato proprio questo aspetto molto particolare della sua vita. Problematiche che colpiscono i vip di tutto il mondo.

Più in alto arrivi e più ci sono persone che vogliono qualcosa da te.

Ozil e la difficoltà a trovare amici veri

Visto quanto ottenuto in carriera, nei suoi primi anni da professionista Ozil ha fatto un po’ pochino. Certo, era giovanissimo, ma allo Schalke non convinceva. Zero gol in 30 partite di campionato. Sembrava quasi non riuscisse ad essere decisivo. Per questo decise di cambiare squadra e passò al Werder Brema. Lì col tempo è esploso: un solo gol il primo anno, tre il secondo, ben nove nella terza stagione. Abbastanza per attirare l’attenzione del Real Madrid, che per prenderlo spende 15 milioni. Proprio in quel periodo gli amici di Ozil si sono moltiplicati:

Ho conosciuto molte persone che attraverso di me hanno provato ad avere dei vantaggi, a fare degli affari. Ad un certo punto si è capito che non erano davvero amici miei, solo persone che volevano sfruttarmi.

Ozil stringe la mano a Wenger

Il futuro

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Mesut. Il suo contratto con l’Arsenal scade nel 2018. I Gunners devono venderlo in estate se non vogliono rischiare di perderlo a parametro zero fra un anno. A meno che non arrivi il rinnovo.

Ho un contratto fino al 2018 a Londra e mi sento molto bene. Discuteremo presto del mio futuro e prenderemo una decisione. Il mio sogno è quello di vincere la Champions League. Perché non con l'Arsenal?

Ozil e il tedesco

Non solo difficoltà nelle relazioni. Per Ozil, ancora oggi, parlare in tedesco non è scontato. Nato e cresciuto a Gelsenkirchen da famiglia turca, Mesut ha vissuto per anni nel quartiere degli emigrati:

Fino ai 4 anni a casa ho parlato solo turco. A scuola per me non è stato facile. Ancora oggi mi devo concentrare quando parlo tedesco.

Nonostante questo però si sente tedesco. Per questo non ha avuto dubbi nel scegliere la nazionale da rappresentare:

La Germania però è sempre stata la mia patria. Quando ero in vacanza da piccolo avevo subito nostalgia di casa, della Germania, di Gelsenkirchen. Anche oggi mi manca la Germania, ma ci torno spesso.

A trovare le persone care. Perché chi trova un amico trova un tesoro. E Mesut ha imparato anche a dargli valore.