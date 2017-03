L'EA7 programma la prossima stagione: grandi rivoluzioni nel reparto lunghi, con Macvan e Pascolo certezze, Raduljica, Sanders e McLean verso l'addio.

0 condivisioni 0 stelle

16 minuti fa di Marco Barzizza

La fine della stagione si avvicina, è tempo di serrare i ranghi e pensare ai playoff di campionato, cercando anche di non chiudere all'ultimo posto in Eurolega. Questi gli obiettivi a breve termine dell'Olimpia Milano, che al contempo sta già progettando il mercato della prossima stagione.

Olimpia Milano: mercato chiuso per questa stagione?

Detto dell'arrivo di Tarczewski, che non sembra il giocatore in grado di cambiare le sorti della stagione milanese nel reparto lunghi - peraltro molto positiva in campionato nonostante la sconfitta nell'ultimo turno a Pistoia - c'è ancora un possibile tesseramento da fare, ma il gm Flavio Portaluppi pochi giorni fa si esprimeva così:

Prima delle Final Eight non era preventivata la mossa ed abbiamo sempre l’idea che il reparto esterni sia profondo, nel momento in cui saranno tutti disponibili. Detto questo, bisogna tener conto che da qui all’inizio dei playoff abbiamo ancora tante partite e la sfortuna può essere dietro l’angolo (basti pensare ai recenti infortuni di Cerella a Sanders, ndr). È necessario si tengano sempre monitorate eventuali disponibilità che il mercato può presentare. Fermo restando che, al momento, con tre extracomunitari sotto contratto, lo spettro dello scelte si è ridotto a giocatori europei.

Ma Raduljica non soffriva solo al Forum?

Poi hai voglia a dire che è colpa di Repesa che lo impiega male.

COME NO.#LBA17 #SassariMilano — Marco Arcari (@StevenLaBomba) March 12, 2017

Mercato quindi potenzialmente chiuso per questa stagione, ma come accennato in casa Olimpia Milano si sta già pensando al futuro. Come scrive in mattinata il sito “Sportando” i nomi caldi sono quelli del reparto lunghi. Raduljica è un grossissimo punto di domanda: la buona prestazione col Bamberg non cancella le pessime partite giocate negli ultimi due mesi e la possibilità più reale è che il suo contratto, valido fino al 30 giugno 2018, possa essere transato andando su un nuovo giocatore di maggiore affidabilità. Poi c'è Macvan, che sembrava destinato a partire già la scorsa estate ed invece ha prolungato il contratto di un anno, guadagnandosi nuova fiducia all'interno dl club e con essa un possibile rinnovo.

Sanders e McLean: dubbi e certezze

I grandi dubbi, che diventano preoccupazioni se pensiamo all'apporto dato da questi due giocatori, sono per Sanders e McLean, anime dell'attuale Olimpia Milano e spesso trascinatori anche nei momenti di maggior difficoltà di questa stagione. Quasi certo ormai l'addio del primo, mentre sul secondo si stanno facendo delle riflessioni. Djamel McLean ha infatti dimostrato più volte in questa stagione di essere non solo un ottimo giocatore a livello tecnico, ma soprattutto un uomo squadra, che raramente molla e ha sempre un atteggiamento propositivo in campo. Fattori questi che non vanno assolutamente messi da parte in fase di costruzione di un roster.

Djamel McLean nel giorno della presentazione della stagione di Eurolega

M'Baye e Sutton nomi spendibili per il futuro?

Difficile ora pensare ai possibili sostituti, se non che lo stesso “Sportando” faccia i nomi di M'Baye (centro di Brindisi), Sutton (ala di Trento) e Lacey (Sassari), con quest'ultimo però che essendo una guardia non andrebbe a risolvere il problema “lunghi” in caso di diaspora nel ruolo. A Milano, ipotizzando come sembra la permanenza di Repesa, servirebbe un giocatore più decisivo e continuo in area (ciò che si pensava fosse Raduljica), ma con piedi più mobili rispetto al serbo e un'ala/centro più pericolosa da tre punti rispetto al partente Sanders.