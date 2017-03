La bomba di calciomercato dalla Spagna: i Red Devils sono pronti a pagare l'intera clausola rescissoria per strappare il fuoriclasse brasiliano al Barcellona.

1 ore fa

L'indiscrezione è di quelle da maneggiare con cautela, come gli scatoloni con la scritta "Fragile" in bella mostra. Non fosse altro per le cifre in ballo: l'effetto capogiro è assicurato. Succede infatti che il Manchester United sia pronto a fare follie per Neymar. E che per follie s'intenda la disponibilità a pagare la clausola rescissoria che il Barcellona ha fissato per il fuoriclasse brasiliano: 200 milioni di euro.

A lanciare la bomba di calciomercato ci ha pensato il quotidiano catalano "Sport". Una sorta di avvertimento per il club culé: occhio, che i Red Devils hanno intenzioni serissime per Neymar. Dopo i 120 milioni sborsati per Pogba, il Manchester United non avrebbero problemi ad alzare di nuovo l'asticella del trasferimento più costoso di sempre.

Dietro alla tentazione degli inglesi, ci sarebbe direttamente José Mourinho: il manager portoghese sarebbe direttamente in contatto con la stella classe 1992, con telefonate a cadenza regolare per convincere Neymar a staccarsi dall'ombra ingombrante di Messi e spiccare definitivamente il volo come potenziale candidato al Pallone d'Oro tra le file del Manchester United. Un corteggiamento che ovviamente non può fare a meno di una proposta choc anche per quanto riguarda l'ingaggio.

Le cifre da urlo del Manchester United per Neymar

Come anticipato, per prima cosa i Red Devils sarebbero pronti a scavalcare direttamente il tavolo di trattative con il Barça: la strada da percorrere è solamente una, quella di pagare per intero la clausola stabilita in occasione dell'ultimo rinnovo fino al 2021 tra Neymar e la società catalana. Una cifra che parte dai 200 milioni previsti per i primi due anni fino al tetto massimo di 250 milioni per il triennio 2019-2021. Al giocatore, invece, il Barcellona ha garantito uno stipendio netto da 15 milioni a stagione più bonus: all'incirca 32 milioni lordi d'ingaggio.

Ora, sempre secondo "Sport", il Manchester United avrebbe in mano il grimaldello decisivo per far cadere ogni resistenza di O Ney: 25 milioni di euro netti all'anno, dieci in più di quanto già percepito a partire dalla scorsa estate. Cifre galattiche, che viaggiano lungo la linea aperta dal club britannico con i rappresentanti dell'ex capitano del Brasile. Quasi inutile sottolineare come un ingaggio del genere proietterebbe l'ex Santos a essere il calciatore più pagato della Premier League. Esistono tutte le condizioni perché l'operazione del secolo vada in porto, no? Non esattamente.

I contro della mission impossible dei Red Devils

Innanzitutto, qualunque sia l'esborso a cui è disposto lo United, l'idea di lasciare Barcellona non sarebbe affatto, per Neymar, una questione da affrontare a cuor leggero: con Messi e Suarez forma uno dei tridenti più competitivi di sempre e la prospettiva di affidargli in futuro i gradi di uomo simbolo blaugrana - ora sulle spalle della Pulga - è nei piani naturali del club. Anche prendendo in considerazione un sorprendente addio, la destinazione Manchester non godrebbe al momento di tutti i requisiti necessari. Riuscirà la squadra dello Special One a qualificarsi per la prossima Champions League? Tra rimonta in campionato ed Europa League esclusivamente da vincere per garantirsi un posto al sole, il traguardo non è affatto scontato.

Secondo il quotidiano catalano, José Mourinho sarebbe direttamente in contatto con Neymar

Oltretutto, sottolinea "Sport", una nuova esclusione dalla massima competizione continentale costerebbe ai Red Devils il 30% degli introiti garantiti dall'Adidas. Il bivio Champions, insomma, condizionerà per forza di cose i progetti futuri della società in mano ai Glazer. A favore delle ambizioni del Manchester United, dall'altro lato, risuonano le recenti parole di Neymar al Sun:

La Premier League è un campionato che mi affascina.

Nessuna dichiarazione d'intenti, nessun proposito di fare le valigie dalla Catalogna per provare l'avventura in Regno Unito. Ma i Red Devils vorrebbero fare leva proprio sul gradimento del funambolo brasiliano per il campionato di Sua Maestà. Riuscendo laddove, la scorsa estate, è rimasto con un pugno di mosche il PSG, nonostante l'offerta faraonica rivelata dall'agente del giocatore (anche se i parigini parlarono di strategia dei diretti interessati per strappare un rinnovo faraonico al Barcellona). Una missione impossibile, quella in cui sarebbe pronto a scendere in campo lo United. A meno che soldi e ambizioni personali non portino Neymar - e con lui il Barcellona - a rivoluzionare il proprio futuro.