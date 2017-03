L'attaccante ha salvato l'Albiceleste contro il Cile, ma domani c'è già la partita contro la Bolivia resa insidiosa dall'altitudine: si gioca a 3.625 metri.

15 minuti fa di Alberto Casella

Solo un gol su rigore di Lionel Messi ha consentito la scorsa settimana all'Argentina di superare il Cile e portarsi al terzo posto nel girone sudamericano delle qualificazioni mondiali. Per Messi si è trattato del primo gol segnato al suo ex compagno di squadra nel Barcellona Claudio Bravo, ora fra i pali del Manchester City.

Il match, però, è stato utile soltanto dal punto di vista del risultato (1-0 per gli uomini di Bauza) perché l'Argentina non ha sicuramente convinto né sul piano del gioco e né su quello delle prestazioni dei suoi uomini migliori: di fronte a un Cile sfortunato e con alcune importanti assenze, hanno deluso sia la stella del Barcellona che, soprattutto, Agüero e Higuain.

Il tempo per rifiatare è poco, anzi pochissimo: domani c'è già un'altra partita per Messi e compagni, insidiosa non tanto per l'avversario, la modesta Bolivia che attualmente occupa il penultimo posto nella graduatoria del girone, quanto per le condizioni ambientali - si gioca ai 3.625 metri di La Paz - che rendono sempre ostico affrontare la selezione di Ángel Guillermo Hoyos.

Messi e l'Argentina ai 3.625 metri di La Paz

Giocare in altura, soprattutto per chi non è abituato e in più deve affrontare enormi sbalzi altimetrici - Buenos Aires è sul mare - non è mai facile, Bauza lo sa e teme la trasferta boliviana anche perché la squadra, Messi incluso, è parsa già poco frizzante in condizioni normali.

Messi e Lavezzi in allenamento a La Paz

I rischi di giocare in altura

Con l'aumentare dell'altitudine è più facile che si verifichino sintomi quali la mancanza di fiato, minore resistenza allo sforzo e aumento del ritmo cardiaco. Già a 2mila metri è possibile che si manifestino sintomi tipici, quali vertigini, nausea e astenia, mentre a 3mila la prestazione sportiva subisce un crollo verticale a causa della sempre minor quantità di ossigeno presente nell'aria e quindi trasferibile nel sangue. E non è tutto: in altura non cambiano solo le performance fisiche degli uomini.

Messi nel match di La Paz nel 2014

L'altitudine condiziona anche prestazioni e traiettorie del pallone che, alla quota di La Paz, viaggia molto più veloce di quanto succeda al livello del mare: un problema in più per i portieri, ma anche per chi, come Messi, può trovarsi a battere calci di punizione magari decisivi e che dovrà colpire la sfera più in basso per imprimere una rotazione maggiore. Problemi di fisico e di fisica per l'Albiceleste.