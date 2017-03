Per me Guardiola è un buon tecnico, ma in questa stagione sta faticando molto. Al Barcellona aveva Messi, Iniesta e altri fenomeni. E la Liga è la solita corsa a due con il Real Madrid. Stesso discorso per il Bayern Monaco, vince sempre in Bundesliga. In Inghilterra invece la storia è diversa: ci sono almeno sei squadre che si contendono il titolo.