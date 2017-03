Il portiere spagnolo a fine stagione dovrebbe andare al Real Madrid. Per questo i Red Devils stanno valutando il profilo di 5 giocatori che potrebbero sostituirlo.

23 minuti fa di Elmar Bergonzini

Un futuro certo, un futuro incerto. David De Gea sembra destinato a lasciare il Manchester United. Su di lui è forte l’interesse del Real Madrid. I campioni d’Europa lo stanno corteggiando da diverse stagioni.

Addirittura due anni fa il Real Madrid sembrava in grado di poter chiudere, ma alla fine arrivò Keylor Navas. Ora la trattativa sembra effettivamente destinata ad andare a buon fine.

A Manchester - si legge sul Mirror - stanno valutando vari profili di portieri che, per l’anno prossimo, potrebbero sostituire De Gea. E i dirigenti inglesi avrebbero individuato ben 5 giocatori.

De Gea in uscita dal Manchester United

Il primo giocatore finito nel mirino del Manchester United è Gianluigi Donnarumma. Sir Alex Ferguson ha sempre ammesso di essere un fan di Buffon, ma non è mai riuscito a portarlo ai Red Devils. Ora Mourinho ci prova con il suo erede. Così il sostituto di De Gea sarebbe forte, giovane e pronto. Per lui il Manchester United sarebbe pronto a spendere 130 milioni. C’è poi l’ipotesi Keylor Navas. Il portiere verrebbe chiuso proprio da De Gea al Real Madrid e verrebbe quindi messo sul mercato. Sarebbe la soluzione più logica. La terza ipotesi riguarda Kasper Schmeichel. Il padre con il Manchester United ha vinto tutto, sarebbe romantico vederlo giocare con i Red Devils.

De Gea e Mourinho salutano il pubblico

Possibile anche l’affare Bernd Leno. Il tedesco, terzo portiere della nazionale, è stufo del Bayer Leverkusen e avrebbe intensione di cambiare. Costerebbe non più di 25 milioni. Una buona alternativa non troppo costosa. L’ultima ipotesi è quella di Jasper Cillessen. L’olandese al Barcellona non trova spazio, e dopo esser stato trattato già due anni fa dallo United potrebbe decidere di trasferirsi in Premier League. A Manchester ci sono due futuri: uno certo, l’altro incerto. De Gea è in partenza. L’erede va ancora individuato.