Il difensore irlandese si è detto fortunato di non essersi gravemente infortunato dopo l'intervento proibitivo del gallese. E Chris Coleman lo giustifica.

74 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Andrea Pettinello

Che Irlanda-Galles sarebbe stata una partita ad altissima intensità era facilmente ipotizzabile. Che sarebbe stata una delle sfide più sentite di tutti i gironi di qualificazione ai Mondiali anche. Ma la speranza era di non assistere a una vera e propria battaglia a suon di tackle e interventi al limite.

Oltre al fallaccio di Neil Taylor su Seamus Coleman, costato al difensore dell'Everton la rottura di tibia e perone, il match tra le due nazionali d'oltremanica ha visto protagonisti anche due dei giocatori più esperti e rappresentativi: da una parte John O'Shea, difensore centrale del Sunderland, dall'altra Gareth Bale, stella del Real Madrid di Zinedine Zidane.

Nel corso del secondo tempo Bale è intervenuto in ritardo e con la gamba alta sulla caviglia sinistra di O'Shea, intenzionato a spazzare il pallone per evitare di mettere in difficoltà i compagni di reparto. Il fallo è costato all'ex Tottenham solamente un cartellino giallo, mentre il difensore dei Black Cats è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici. Fortunatamente non ci sono state conseguenze.

O'Shea accusa Bale

O'Shea salterà a scopo precauzionale l'amichevole di domani contro l'Islanda, ma una volta tornato agli ordini di David Moyes sarà con tutta probabilità arruolabile per la prossima sfida di Premier League in casa del Watford. Lo scampato pericolo non lo ha calmato, nel post-partita si è rivolto così a Bale.

Coleman soccorso dai medici e trasportato in ospedale per l'intervento chirurgico

In una partita come questa si vedono tanti intervento duri, ma in questo caso è chiara l'intenzione di fare male. Era in ritardo e sapeva di esserlo. Fortunatamente non mi sono fatto male, al contrario di Seamus (Coleman, ndr). L'arbitro (Rizzoli, ndr) avrebbe dovuto estrarre due cartellini rossi nel corso della partita, di questo ne sono certo. Bale ha sbagliato, avrebbe potuto farmi davvero male.

L'espulsione di Taylor dopo il fallaccio su Coleman

In risposta sono arrivate le parole di Chris Coleman, ct del Galles, che ha difeso a spada tratta i suoi giocatori parlando di "normali interventi di gioco".

Quando le nazionali d'oltremanica si incontrano è normale aspettarsi match di questo tipo. L'adrenalina cresce e aumenta sensibilmente anche il coinvolgimento dei giocatori. Come manager della squadra ospite è chiaro che sono tenuto a proteggere i miei giocatori. Ovviamente se gli interventi sono in ritardo è un altro discorso.

Alla fine dei conti il primo round è terminato senza né vinti né vincitori. Lo 0-0 maturato all'Aviva Stadium ha smosso la classifica delle due compagini, favorendo la Serbia che grazie alla vittoria sulla Georgia è volata a quota 11 agganciando l'Irlanda in testa al Gruppo D.