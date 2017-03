L'attaccante del Sunderland è entrato in campo mano nella mano con il bambino di 5 anni affetto da neuroblastoma: l'abbraccio durante l'inno ha commosso Wembley.

Un gesto semplice, spontaneo. Assolutamente naturale. Come un abbraccio al proprio migliore amico. Così il piccolo Bradley definisce Jermain Defoe, che ieri è tornato a indossare la maglia della Nazionale dopo 4 anni. L'attaccante del Sunderland ha fatto il suo ingresso in campo tenendo per mano il bambino di 5 anni affetto da neuroblastoma.

Bradley ha il cancro ed è un malato terminale. E la sua amicizia con il calciatore inglese è iniziata proprio in una camera d'ospedale. Da diversi mesi Defoe, insieme ai compagni di squadra, ha sposato la causa del piccolo tifoso. Lo va a trovare a casa e lo accompagna alle sedute di chemioterapia. Grazie alla quotidiane donazioni sono stati raccolti quasi 2 milioni di sterline. Le cure sono costose, ma i genitori di Bradley continuano a lottare.

I hope you had an amazing day @Bradleysfight. It was perfect to walk out at @wembleystadium with you... ⚽❤ #BestMates #England pic.twitter.com/mFBpy1MK02 — Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) March 26, 2017

Defoe, l'abbraccio che ha commosso Wembley

Mano nella mano, Jermain e Bradley sono entrati sul terreno di Wembley davanti al resto della squadra. E durante l'inno dell'Inghilterra, mentre tutti cantavano, il bambino si è girato per abbracciare il suo idolo e miglior amico. Un gesto che ha commosso il tempio del calcio.

Spero che sia stato un giorno speciale per Bradley. È stato bellissimo camminare sul prato di Wembley con te...

L'abbraccio di Defoe al piccolo Bradley durante l'inno dell'Inghilterra

Questo il messaggio postato su Twitter da Defoe. Che ha coronato la sua giornata tornando al gol con la Nazionale: l'ultima volta era successo il 22 marzo 2013. Anche in quel caso si trattava delle qualificazioni ai Mondiali. Da San Marino alla Lituania. Jermain ritrova il sorriso e lo regala anche al suo più 'grande' tifoso.