In Australia non è riuscito a terminare il GP per un problema alla sua McLaren. L'ex pilota Red Bull prevede l'addio: "È frustrato, vorrebbe lottare per il podio".

1 ore fa di Francesco Bizzarri

Problemi su problemi. Fernando Alonso se lo aspettava un debutto così catastrofico nel il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Tutti i dubbi della vigilia si sono rivelati fondati, i primi guai della McLaren Honda sono puntualmente emersi. E se questa volta la power unit ha tenuto, a metterlo ko quando mancavano 7 giri al termine ci ha pensato la sospensione anteriore della sua MCL32.

Fernando esce così dal primo week end di gara con il morale sotto le gomme: zero punti e un problema in più in vista del prossimo impegno. E pensare che dopo una brutta qualifica era in lotta per il decimo posto. Un risultato insperato e incredibile per una monoposto che presentava grossi limiti già nella passata stagione.

E intanto Mark Webber, ex pilota di Formula 1 e vincitore di 9 Gran Premi con la Red Bull, lancia l’indiscrezione sul futuro di Alonso.

Formula 1, Alonso in lotta a Melbourne prima del ritiro

Formula 1, il futuro incerto di Fernando

Il due volte Campione del Mondo spagnolo non ne può più di fare solo da tester ad un team che, da due anni, non gli dà un'auto competitiva. Ieri, dopo il ritiro, è apparso molto scuro in volto. Webber, ai microfoni dell’agenzia di stampa belga Sporza, ha detto la sua:

Alonso potrebbe anche non restare con la McLaren. Forse Vandoorne avrà presto un nuovo compagno di squadra. Prevedo il suo addio, è frustrato, non corre mai per arrivare sesto o settimo. Raccogliere punti non fa per lui, vuole lottare per il podio.

Il 2017 di Formula 1 è appena iniziato, ma il suo addio è un'ipotesi concreta. Con il senno di poi, forse, sarebbe stato meglio cedere alla corte della Mercedes che a dicembre gli aveva proposto il sedile di Nico Rosberg.

Riflessioni

Il 9 aprile si corre in Cina, poi Bahrein e Russia prima del salto in Europa. Probabile che a Barcellona Fernando Alonso scioglierà le riserve. Continuare o meno con la McLaren? Il suo contratto scade nel 2018, davanti ha tutta questa stagione e la prossima. Rompere l’accordo con la scuderia di Woking potrebbe costargli fino a 30 milioni di euro. Almeno queste sono le cifre che riportano i media inglesi. Le prossime gare saranno decisive. Ma la pazienza di Alonso è finita: senza una macchina competitiva andrà via sbattendo la porta.