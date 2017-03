L'attaccante dei Blues s'infortuna alla caviglia: amichevole con la Francia a rischio, ma l'entità non appare grave. Poi la rivelazione sul campionato transalpino.

di Stefano Fiori

Il messaggio recapitato al Chelsea suona più o meno così: don't worry. Diego Costa si è infortunato alla caviglia destra, durante un allenamento con la Spagna. Un incidente che ha giustamente tenuto in apprensione l'attaccante nato in Brasile, la Nazionale iberica ma anche i Blues: troppo importante, per Antonio Conte, poter contare al 100% sulla punta classe '88 in questo decisivo finale di stagione.

I medici della Roja hanno rassicurato i colleghi londinesi: il trauma alla caviglia c'è, ma la TAC ha escluso problemi ossei significativi. Dopo gli esami strumentali svolti a Madrid, presso la clinica Sanitas de La Moraleja, Diego Costa è rimasto in ogni caso insieme al resto del gruppo a disposizione del ct Lopetegui.

Il centravanti di origini sudamericane tornerà quindi a Londra solamente al rompete le righe generale. Vederlo in campo contro la Francia, nella prestigiosa amichevole di domani (martedì 28) allo Stade de France di Parigi, rimane comunque difficile. Il suo contributo, Diego Costa, l'ha già offerto venerdì: c'è anche la sua firma nel 4-1 con cui la Spagna ha liquidato l'Israele, per la gara di qualificazione mondiale valida per il girone in cui è inserita anche l'Italia.

Diego Costa apre alla Ligue 1

Rassicurato dallo staff sanitario iberico, Antonio Conte può quindi scacciare via i fantasmi di un infortunio più serio. La Premier League è pronta a ripartire, nel giro di una settimana il Chelsea affronterà Crystal Palace, il Manchester City di Guardiola e il Bournemouth: un trittico di gare in cui rinsaldare ancora di più il primo posto. Una missione che con Diego Costa, a quota 17 reti in campionato, sarebbe più facile.

Diego Costa non esclude un futuro in Ligue 1

Situazione fisica a parte, c'è un aspetto che tormenta ancora di più il manager italiano: il futuro dello stesso attaccante di Lagarto. Le sirene dalla Cina non smettono di tentarlo, ma l'amichevole con la Francia è stata anche l'occasione per aprire spiragli verso un campionato finora mai emerso tra le sue possibili destinazioni: la Ligue 1. Intervenuto ai microfoni di Telefoot, Costa è partito dagli elogi all'Olympique Marsiglia per poi aprire le porte, chissà, a un futuro transalpino: