Il giocatore del Real Madrid si è reso protagonista di un brutto gesto nei confronti dei cronisti: la squadra di Pekerman sta preparando la sfida con l'Ecuador.

un'ora fa di Daniele Rocca

Non c'è pace per James Rodriguez. Dopo le insistenti voci di mercato in Spagna, il calciatore del Real Madrid fa parlare di se anche con la Colombia, ma in negativo. E pensare che nell'ultima edizione della Coppa America era stato il trascinatore dei Cafeteros, arrivati ad un passo dalla finale. Negli ultimi giorni, invece, il suo nome è stato accostato al Chelsea, insieme a quello di Alvaro Morata.

Grazie a un suo gol a cinque minuti dalla fine, la squadra di Pekerman è tornata alla vittoria contro la Bolivia. Dopo tre passaggi a vuoto (2 pareggi e una sconfitta), sembrava essere tornato il sereno nel ritiro della Nazionale. E invece? Alla vigilia dello scontro diretto con l'Ecuador, il numero 10 è stato immortalato mentre mostra il dito medio ai giornalisti appostati fuori dal ritiro della Colombia.

James Rodriguez, bufera in Colombia

Un gesto molto poco carino da parte del calciatore più rappresentativo della Nazionale. Che ha letteralmente fatto infuriare gli organi di stampa colombiani, pronti a rispondere alla mossa di James Rodriguez.

James Rodríguez ha giocato 53 partite in Nazionale segnando 18 reti

Sia le televisioni che i quotidiani hanno sottolineato che il calciatore non si sarebbe mai permesso di comportarsi così a Madrid. Nonostante le voci di mercato e quelle riguardanti la sua vita privata, El Bandido non si è mai lasciato andare a un atteggiamento simile. E l'attacco arriva direttamente dal direttore de 'El Tiempo', Gabriel Meluk, il giornale più importante della Colombia:

James ha perso la testa. Non si è mai permesso di mostrare il dito medio ai giornalisti di Madrid, eppure lo hanno attaccato da più parti. Però lì non ha mostrato questo coraggio.

Qualificazione in bilico

Il motivo del 'gesto della pistola', secondo gli addetti ai lavori, è dovuto alla grande pressione che c'è intorno alla squadra guidata da Pekerman. E in primis sul capitano James Rodriguez. La sfida contro l'Ecuador, staccato solo di un punto, diventa decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Di certo, dopo questo episodio, la pressione aumenterà.