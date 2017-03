Il belga dopo 5 anni vorrebbe lasciare Londra. Il Real Madrid lo ha trattato già durante la scorsa sessione di mercato. Il Chelsea proverà a convincerlo a restare.

di Elmar Bergonzini

Mi ritorni in mente… La scorsa estate Eden Hazard sembrava destinato a finire al Real Madrid. La sua avventura col Chelsea sarebbe finita male, con una stagione disgraziata. Poi però è arrivato Antonio Conte che lo ha blindato.

Hazard è rimasto al Chelsea e ha aiutato i Blues a dominare in Premier League. Il belga però non ha dimenticato i fischi dello scorso campionato, né le adulazioni del Real Madrid, e ha strappato un accordo con i dirigenti inglesi.

Nella prossima sessione di calciomercato il Chelsea ascolterà le offerte che arriveranno per Hazard. Il giocatore ha la promessa del club che, se vorrà, potrà andarsene. I Blues però proveranno a convincerlo a restare.

Hazard, il Real Madrid prepara l'assalto

Ora le cose sono leggermente cambiate. L’interesse del Real Madrid resta vivo, ma la magica stagione del Chelsea, guidato da Conte, ha convinto Hazard della bontà del progetto dei Blues, che vogliono tornare a dominare anche in Europa. In estate ci saranno diversi acquisti, Abramovich metterà mano al portafoglio per rendere il Chelsea in grado di competere in Champions League. Per la prossima sessione di mercato sarebbero pronti 200 milioni. Tanti per rendere il Chelsea forte quanto il Real Madrid.

Hazard esulta dopo un gol

Hazard però è a Londra da 5 anni e potrebbe comunque decidere di andarsene. D’altronde Zidane è particolarmente sensibile ai giocatori con la sua classe. E Hazard gli è tornato in mente, anche un anno dopo. Bisogna solo capire se anche il giocatore ha continuato a pensare al Real Madrid.