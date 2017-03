L'ex attaccante della Juventus non è al centro del progetto di Zidane: è già arrivata l'ora di rifare le valigie per l'attaccante della nazionale spagnola?

15 minuti fa di Vinicio Marchetti

L’esigente pubblico del Bernabeu aveva riposto grandi aspettative sul ritorno del figliol prodigo Alvaro Morata al Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno esercitato la “recompra” e nelle casse della Juventus sono finiti 30 milioni di euro. Un gruzzoletto niente male per riportare a casa il ragazzino della cantera ormai divenuto un calciatore vero. L'attaccante non ha certamente deluso, avendo realizzato 13 gol in 31 presenze tra Liga, Champions League e Coppa del Re. Alvaro, però, non si sente importante con la camiseta blanca ed entrare sempre a partita in corso comincia ad andargli stretto.

Morata ha sofferto tremendamente la concorrenza in attacco e il tecnico madrileno, Zinedine Zidane, pure avendo fiducia nel numero 21, gli ha quasi sempre preferito Karim Benzema. Una situazione insostenibile per Alvaro Morata che, nelle ultime ore, starebbe valutando seriamente l’ipotesi di cambiare aria una seconda volta.

Il club che più di tutti sembra intenzionato a dare fiducia all'attaccante della nazionale spagnola è il Chelsea di Antonio Conte. La società di Abramovich sembra fare sul serio e, se questa trattativa di calciomercato dovesse andare in porto, darebbe il via a una reazione a catena che potrebbe portare Mbappè alla corte di Zidane e Diego Costa, nuovamente, all’Altletico Madrid di Simeone.

Alvaro Morata, i rapporti con Zidane sono freddi

Calciomercato: la trattativa per Morata

Il Chelsea vuole fare di Alvaro Morata il punto di riferimento offensivo della squadra, ma non sarà facile convincere il Real Madrid, già scottato dalla prima (e prematura) cessione del giocatore alla Juventus. Stando ai primi rumors di calciomercato, Abramovich avrebbe intenzione di mettere sul piatto un’offerta da 65 milioni di euro. Basterà questa somma a convincere il Real Madrid a privarsi del suo attaccante per la secondo e ultima volta?

L'aria di Londra farà bene ad Alvaro Morata?

La fidanzata cerca casa a Londra?

La notizia di mercato che vorrebbe Alvaro Morata prossimo attaccante del Chelsea, trova conferma nell'indiscrezione rivelata dal tabloid The Sun: Alice Campello, compagna dello spagnolo, starebbe cercando casa a Londra. Una notizia, questa, confermata anche da fonti spagnole.