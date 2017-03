Protagonista insolito per questo episodio di Inside the Cage. Attraverso il caso di Joe Duffy, analizzeremo la realtà dei guadagni di un fighter di media fascia UFC.

26 minuti fa di Massimiliano Rincione

Joe Duffy è ufficialmente un free agent. Colui che diventò famoso per aver sottomesso Conor McGregor prima del suo arrivo in UFC ha infatti esaurito da contratto il numero di match che lo legava alla promotion di Dana White, trovandosi attualmente nella condizione di svincolato. Reduce da due vittorie consecutive e con un record di 4-1 nell'Ultimate Fighting Championship (17-2 nelle MMA), Duffy avrà modo nelle prossime settimane di lavorare, assieme al proprio management, ad un nuovo accordo con i dirigenti UFC, che certamente - nonostante la nuova politica sui tagli al roster - non si lasceranno scappare uno dei prospetti europei più importanti delle 155 libbre.

D'altronde, l'hype creatosi attorno al 28enne di Donegal sin dal suo arrivo in UFC è stato di quelli riservati soltanto ai predestinati: al momento della sua firma - datata gennaio 2015 - Duffy venne presentato dai media come "Il Giustiziere di Conor McGregor", con quest'ultimo che, nonostante non fosse ancora campione in alcuna categoria di peso, aveva già conquistato l'incredibile striscia di quattro vittorie consecutive all'interno della promotion, portando a casa un knockout of the night e ben due performance of the night. L'idea di un confronto tra un McGregor più maturo e un Duffy reduce da un ottimo trend aveva già solleticato le idee di parecchi fans, nonostante la divisione di peso che separava i due atleti: ricordiamo infatti come, all'epoca, Notorius spadroneggiasse in lungo e in largo nella categoria pesi piuma, al contrario di un Irish Joe che si presentava come newcomer dei pesi leggeri.

La domanda che siamo certi tutti vi starete ponendo è: perché proprio Joe Duffy come protagonista di questo episodio di Inside the Cage? La risposta, in verità, potrebbe anche essere abbastanza banale: "Perché no?". La realtà dei fatti parla però di altro: l'irlandese è stato partecipe di un'intervista a MMA Hour - il podcast condotto dal noto giornalista Ariel Helwani -, attraverso la quale ha ammesso, con un'umanità quasi disarmante, come i guadagni attualmente percepiti non siano quelli sperati. In un preciso periodo storico in cui le seconde linee e non solo si accasano al Bellator però, Duffy ha chiarito come UFC rappresenti ancora la priorità, ma soltanto a determinate condizioni. L'assenza di un lavoro stabile - situazione questa che accomuna molti fighter professionisti - ha portato il rappresentante della Tristar Gym a richiedere un piccolo aumento nelle borse percepite come veto per un rinnovo. Una richiesta legittima, che ha destato clamore per il garbo e la sincerità con la quale è stata posta.

"UFC, tendimi la mano"

Come detto, la puntata odierna di Inside the Cage è dedicata al tema "salari" in UFC, non sempre congrui con le spese che un fighter professionista di quel livello sostiene. Importante in tal senso è stata la testimonianza di Joe Duffy, che pur apprezzando il trattamento riservatogli dalla promotion ha ammesso di valutare soluzioni alternative che gli consentano di sbarcare il lunario in maniera più fruttuosa, pur dando la precedenza assoluta a Dana White.

Siamo giunti ad un punto in cui dovremo sederci e attendere: sicuramente ho intenzione di sondare il mercato dei free agent. So che c'è un lasso di tempo di circa tre mesi in cui UFC può decidere di avanzare alcune offerte, a cui certamente porgerò l'orecchio. D'altronde questo sport ti offre un arco di carriera limitato, al termine del quale non vi è alcun fondo pensionistico dedicato, quindi mi sembra anche normale puntare a racimolare il più possibile. Ho sentito un po' la pressione dell'ultimo incontro per contratto, lo ammetto: aver affrontato un avversario tosto come Reza Madadi mi ha però aiutato a focalizzare tutta l'attenzione sul lato sportivo. Quando dopo l'incontro il mio agente mi ha chiesto se avevo voglia di parlare di qualcosa, non sapevo cosa dirgli: certo, credo di meritare una borsa più alta, visto il mio score.