Il talento spagnolo che piace anche al Barcellona vuole delle garanzie per restare a Madrid. Il Real gli offre un rinnovo fino al 2024 con stipendio triplicato.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Il rapporto continua. Isco può restare al Real Madrid. E non solo per il futuro prossimo. Il giocatore spagnolo potrebbe rinnovare con i campioni d’Europa e farlo firmando un contratto davvero particolare.

Stando a quanto riportato da Marca, infatti, il Real Madrid avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Isco fino al 2024. Il contratto del giocatore scadrà nel 2018, il club vuole prolungarlo di altre 6 stagioni.

Anche lo stipendio di Isco verrebbe sensibilmente ritoccato. Attualmente lo spagnolo percepisce poco più di due milioni di euro netti l’anno, il Real Madrid gli garantirebbe sei milioni a stagione.

Isco, vicino il rinnovo con il Real Madrid

Da quando Isco, nel 2013, passò dal Malaga al Real Madrid, è diventato sempre più importante per il club. Per questo c’è l’intenzione di blindarlo e di tenerlo così a lungo. L’aumento è anche dovuto agli apprezzamenti che Isco riceve in continuazione da parte di club inglesi e anche dal Barcellona.

Isco esulta dopo un gol

Il problema è che lo spagnolo al Real Madrid al momento non è del tutto soddisfatto. Vuole giocare di più, sentirsi più importante. Con l'offerta di rinnovo il club gli dà sicuramente fiducia anche in ottica futura. Per questo è probabile che il rapporto continui. Che Isco resti al Real Madrid. E non solo per il prossimo futuro.