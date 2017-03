La Nazionale di Loew cala il poker in casa dell'Azerbaigian, l'Inghilterra vince 2-0 contro la Lituania. Entrambe sono capoliste nei rispettivi gironi.

un'ora fa

I campionati sono fermi, a prendersi la scena sono le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Nel pomeriggio odierno gli occhi erano tutti per Germania e Inghilterra, rispettivamente opposte ad Azerbaigian e Lituania. A Baku i tedeschi hanno ottenuto la quinta vittoria in altrettante partite, mantenendo così la vetta del Gruppo C a +7 sulla Repubblica Ceca.

Schürrle sblocca il match, poi Nazarov firma l'inaspettato pareggio e viola la porta teutonica: la Nazionale di Loew non aveva ancora subito gol. Prima della fine del primo tempo Müller riporta avanti i suoi. Nella ripresa Gomez cala il tris e ancora Schürrle fissa il risultato sul 4-1.

Meno rotonda ma comunque netta la vittoria della solidissima Inghilterra di Southgate, che riesce a mantenere ancora inviolata la propria porta e resta capolista del Gruppo F a quota 13 punti. Sblocca il match Defoe, al ritorno in Nazionale dopo 4 anni. Raddoppia Jamie Vardy nella ripresa.