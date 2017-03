Il centrocampista giallorosso fa autocritica dopo il 2-0 rimediato dall'Olanda contro la Bulgaria: "Dobbiamo vergognarci, siamo in una situazione drammatica".

2 ore fa

Un declino infinito che non accenna ad arrestarsi. L'Olanda continua a collezionare umiliazioni, il mancato accesso agli ultimi Europei potrebbe essere nulla rispetto a quello che sta per accadere. Sì, perché la Nazionale di Blind rischia di non qualificarsi nemmeno ai prossimi Mondiali che si disputeranno in Russia nel 2018.

Nella serata di ieri l'Olanda è stata sconfitta 2-0 dalla Bulgaria - doppietta di Delev - ed è rimasta inchiodata a 7 punti in quarta piazza. La Francia capolista è a 13, la Svezia a 10 e la Bulgaria a 9. Insomma, il rischio di salutare la kermesse iridata è più concreto che mai.

La strigliata di Strootman

Se n'è reso conto Kevin Strootman, che nel post-partita ha commentato con toni duri la prestazione dell'Olanda:

Siamo in situazione drammatica, non siamo stati degni di rappresentare l'Olanda. Stiamo giocando male, è innegabile. Non è colpa dell'allenatore visto che con lui abbiamo giocato anche buone partite.

Finita qui? Neanche per sogno. Il centrocampista giallorosso ha rincarato la dose: