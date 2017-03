Il pesarese parte decimo in Qatar e arriva terzo, la stagione inizia col sorriso: "Mi sono divertito, sono davvero felice. Il mio team ha fatto la differenza":

1 ore fa di Andrea Centogambe

Inizia con un podio la stagione di Valentino Rossi. Un 3° posto fantastico visto come erano andati i test invernali. Ma come già successo in passato, in gara il Dottore si trasforma e diventa un altro pilota, il fuoriclasse su due ruote che tutti conosciamo. E così è stato anche nel Gran Premio del Qatar di MotoGP, dove è partito decimo e ha chiuso dietro a Vinales e Dovizioso. È il modo migliore per iniziare la stagione.

MotoGP, Rossi sempre protagonista

Sorrideva Valentino Rossi nel post-gara, a 38 anni è ancora tra i protagonista a battagliare.

Sono davvero molto felice. Se avessi scommesso su di me - ha esordito ai microfoni di Sky Sport - non avrei puntato sul podio. Ma noi non molliamo mai, mi sono divertito in gara. Sono stato bravo in staccata e abbiamo capito come procedere.

MotoGP, Valentino Rossi sul podio con il compagno di squadra Vinales

Inevitabili i complimenti al team:

La differenza l'ha fatta la mia squadra. Da novembre sono in difficoltà ma non ho mai sentito venir meno la fiducia. Questo è un gran modo di iniziare la stagione, è importante che adesso senta meglio la moto. Noi abbiamo una moto da gara e io sono un pilota da gara. Nei test sono andato piano per non arrivare stanco a fine stagione, era tutta una strategia (ride, ndr).

E non perde occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:

Appena mancano i risultati si inizia a dire che sono vecchio, invece il mio team mi dà sempre grande energia.

Altro che vecchio, il decimo titolo mondiale di Rossi è un sogno che può diventare realtà.