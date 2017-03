Dopo aver dominato i test, l'ex pilota della Suzuki si aggiudica la prima gara del motomondiale. Entusiasmante il duello con il Dovi, chiude il podio Valentino.

di Daniele Rocca

Ce l'hanno fatta sudare, ma dopo è stato spettacolo puro. La prima gara della stagione di MotoGP è iniziata con quasi un'ora di ritardo a causa della pioggia che si abbattuta sul circuito di Losail in Qatar. Quando il semaforo si è spento è iniziata la magia e la vittoria è andata al favorito: Maverick Vinales.

E pensare che il pilota spagnolo aveva faticato nei primi giri, dominati da Johann Zarco. Dopo la caduta del rookie è stato Dovizioso a prendere in mano la gara, fino all'entusiasmante duello con Vinales. Bravissimo Valentino Rossi a rimontare dalla decima fino alla terza posizione, con le due Yamaha ufficiali sul podio. Solo quarto Marc Marquez.

MotoGP, la cronaca della gara

La pista si asciuga, le moto si allineano dopo due giri di warm up. Quando il semaforo si spegne è Andrea Iannone dalla seconda casella a prendere il comando della gara, seguito da Marquez e dall'ottimo Zarco. Che al secondo giro si mette in testa una pazza idea: andare davanti a tutti. Il due volte campione del mondo della Moto 2 cerca di scappare e ci riesce. Fino al sesto giro, quando la sua Yamaha del team Tech 3 lo abbandona alla curva 2.

A quel punto è Andrea Dovizioso a guidare la gara. Con Vinales, che dopo le difficoltà dei primi giri, cerca di recuperare il terreno perduto in partenza. E si porta con sé Valentino Rossi, dalla decima alla quinta posizione. Bellissima la bagarre tra Iannone e Marquez, grazie alla quale i due piloti della Yamaha si ricongiungono ai primi.

Intanto la DesmosediciGP di Dovi vola, merito anche della gomma morbida al posteriore. Peccato per Iannone, che al decimo giro saluta la compagnia: nel tentativo di sorpassare la Honda, l'abruzzese perde l'anteriore.

Le due M1 cambiano ritmo: prima Vinales e poi Rossi, fanno fuori Marquez con due staccate da capogiro. Adesso nel mirino c'è la Ducati di Dovizioso.

Dovizioso e Vinales si scambiano le posizioni, senza complimenti. Passa lo spagnolo, risponde Dovizioso sul rettilineo. Mancano sei giri alla fine, con Rossi che assiste da terzo incomodo.

Maverick trova l'affondo decisivo, adesso è Valentino che cerca di insidiare il Dovi. Doverosa la parentesi sull'Aprilia di Aleix Espargarò, in sesta posizione dietro alle Honda ufficiali. Ultimi tre giri da cuore in gola.

Vinales riesce a mettere lo spazio necessario tre la sua Yamaha e la Ducati per non subire ulteriori attacchi. E lo spagnolo taglia il traguardo per primo, seguito da Dovizioso e Rossi. Il Mondiale di MotoGP inizia nel migliore dei modi.