Carletto Mazzone difende ancora il suo Pupone: il capitano della Roma viene, a suo dire, trattato male da Luciano Spalletti che non mostrerebbe il giusto rispetto.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Amici e nemici. Tutti ne abbiamo. Perfino Francesco Totti. Un suo amico è sicuramente Carlo Mazzone. Tifoso della Roma come lui, leggenda del club giallorosso un po’ meno di lui. Chi invece da tempo viene dipinto come un nemico di Totti è Luciano Spalletti. Ed è proprio Mazzone a pensarla così.

Secondo Mazzone, Spalletti non ha rispetto per Totti. Di conseguenza non ne ha per la storia della Roma. La critica di Mazzone a Spalletti è feroce. D’altronde Carletto deve difendere il suo Pupone.

Pochi giorni dopo il suo ottantesimo compleanno decide di parlar chiaro, come sempre fatto in passato, e spezzare una lancia in favore di Totti:

Spalletti deve darsi una calmata.

Mazzone difende Totti e accusa Spalletti

Già l’anno scorso Carletto aveva rilasciato una lunga intervista in favore di Totti quando Spalletti lo aveva mandato a casa in seguito alle dichiarazioni che il capitano aveva rilasciato alla Rai. Ora Mazzone rincara la dose a Teleradiostereo:

Non ho mai gradito il modo di comportarsi di Spalletti. Ha esagerato in diverse situazioni. Vuole comandare lui, è il padrone. Non condivido alcuni comportamenti di un uomo che vive nel mondo del calcio.

Anche sul futuro di Totti, Mazzone ha le idee chiare. Dipendesse da lui il capitano continuerebbe a giocare, almeno per un'altra stagione.

Io un altro anno glielo concederei. È stato bravissimo nella sua esperienza, deve darci un’ultima soddisfazione. Francesco Totti va sempre fatto giocare.

