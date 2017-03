Il club di Guardiola ha infranto la Rule14, la legge anti-doping inglese, per ben tre volte. La sanzione per i Citizens è di 35mila sterline.

3 ore fa di Vinicio Marchetti

Il Manchester City l'ha fatta grossa. Il club inglese ha violato le norme antidoping per ben tre volte in cinque mesi: il 12 luglio 2016, il 1 settembre 2016 e, ancora, il 7 dicembre 2016. Il regolamento parla chiaro: per i Citizens scatta la multa di 35mila sterline per avere infranto la Rule14, la legge antidoping vigente in Premier League. Un'inadempienza inspiegabile per un club di livello internazionale. Oltre alla sanzione economica, il club va incontro anche a un danno dell'immagine che va ben oltre le 35.000 sterline. Una cifra irrisoria per il proprietario Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Guardiola non ha indicato la via dell'antidoping al suo Manchester City

Manchester City troppo distratto

La multa ai danni del Manchester City era scontata, ma adesso la Football Association intende aprire un'inchiesta supplementare. Tre infrazioni alla Rule14 (D) in cinque mesi, per l'istituzione, rappresentano un problema cui va messa necessariamente una toppa. Le punizioni per Manchester City potrebbero non essere terminate.

Il regolamento parla chiaro

Entrando più nello specifico, il testo in auge obbliga tutti i club di Premier a comunicare ogni minima variazione che possa influire sulla realizzazione dei controlli antidoping, inclusi i temutissimi controlli a sorpresa. Il punto chiave è il seguente: "Occorre comunicare repentinamente tutte le modifiche di orari e luoghi per gli allenamenti, variazioni di domicilio anche momentanei di tutti gli atleti". Una cosa è certa: il Manchester City non potrà più sgarrare.